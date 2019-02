Guardaba "la llave" a US$ 150 M pero murió y ahora los clientes quedaron en la ruina

QuadrigaCX es el exchange de criptomonedas más importante de Cánada. Recientemente, confirmo la pérdida de parte de las criptomonedas de sus clientes por un valor cecando a US$ 150 millones (unos 190 millones de dólares canadienses). Esta semana tras la repentina muerte de Gerry Cotten, fundador y director ejecutivo de QuadrigaCX, el exchange canadiense solicitó la protección legal de los acreedores en el Tribunal Supremo de Nueva Escocia hasta que localice y asegure el acceso a los fondos perdidos.

El problema surgió porque una de las medidas de seguridad del exchange era mantener la mayor parte de sus fondos en lo que se conoce como una "billetera fría" o "cold wallet": se trata de una forma de almacenaje por fuera de la conexión a internet tal y como si se guardaban en un pendrive o un disco duro externo. Estos dispositivos funcionan con una contraseña o Llave Privada. En Bitcoin, esto significa un número de 256 bits. Un número de esta magnitud, expresado hexadecimalmente, se vería así: E9873D79C6D87DC0FB6A57786333894453213303DA61F20BD67FC233AA33262. Claramente se trata de una contraseña imposible de romper por fuerza bruta.

Según informaron las autoridades de la empresa, el inesperado fallecimiento del CEO imposibilitó recuperar esta contraseña. Quadrigacx perdió 26.488 BTC, 11.278 BCH, 11.149 BSV y 35.320 BTG.Además de unos 199.888 LTC y otros 429.966 ETH. Jennifer Robertson, la viuda del antiguo CEO de Quadrigacx, aseguró que su esposo era la única persona a cargo de la dirección del exchange y de otras compañías asociadas.

Los directivos del exchange se presentará a una audiencia de bancarrota programada para este 5 de febrero en la Corte Suprema de Nueva Escocia. En el portal web de la plataforma, los operadores publicaron una serie de recomendaciones legales que los afectados deben llevar a cabo, indicando:

“Durante las últimas semanas, hemos trabajado intensamente para solventar todos nuestros problemas de liquidez, por lo que intentamos localizar y asegurar las reservas de criptomonedas en wallets frías, y tratamos de reembolsar los saldos de los clientes afectados al tiempo que buscamos nuevas fuentes de financiamiento… Lamentablemente, nuestros esfuerzos no tuvieron éxito”.

Como reza el adagio popular entre los bitcoiners: not your keys, not your bitcoins (no es tu llave, no son tus bitcoins).

Las dudas

Una reciente investigación sembró la duda sobre si el caso de QuadrigaCX no es, en realidad, un truco.

Un reciente reporte indica que la cantidad de bitcoins que posee la casa de cambio es menor a la indicada en la declaración jurada, que fue presentada por la viuda del CEO de QuadrigaCX a los tribunales el 31 de enero.

Otro de los resultados que arrojó la investigación es que la casa de cambio pudo haber estado utilizando el dinero proveniente de los depósitos de sus usuarios para pagar las solicitudes de retiros. Esta acción podría justificar la demora reportada en la entrega de los retiros, debido a que QuadrigaCX no tenía los fondos disponibles en ese momento y esperaba que suficientes depósitos cubrieran el monto necesario para completar los retiros. Esta práctica se habría hecho más frecuente hacia finales del 2018.

El análisis se realizó a través de reportes autogestionados de usuarios del exchange, que fueron convocados a volcar sus datos en la red social reddit.

Si bien la investigación no duda sobre el fallecimiento del CEO, sí afirma que hubo "movimientos extraños" en el exchange antes del lamentable hecho.