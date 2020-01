Grupo de la Muerte: un economista explicó por qué el salario argentino vive su peor momento

La delicada situación de la economía argentina sorprende cada día por su inesperada dureza. En esta ocasión, un economista comparó el salario mínimo que cobra un trabajador argentino en dólares respecto a sus pares en Lationamérica y generó un gran revuelo en las redes sociales.

Se trata de Damián Di Pace que, en su cuenta personal de Twitter (@DiPace4) detalló en qué posición se encuentra el salario mínimo argentino, medido en dólares, respecto a un par de la región.

Según el posteo, el salario mínimo en la Argentina llega, en promedio, a los US$ 206, y se ubica en el undécimo puesto del listado, lejos de los US$ 432 mensuales que percibe un trabajador en Panamá, líder del ranking.

De acuerdo al mensaje, Uruguay se ubica en el segundo puesto de la tabla, con US$ 428 mensuales, en promedio, para cada trabajador, mientras que el podio lo completan Chile y Ecuador, que comparten el tercer puesto con un salario mínimo de US$ 400 mensuales.

En el cuarto puesto aparece Guatemala, con US$ 361; quinto, Paraguay (US$ 339); sexto, República Dominicana (US$ 335); séptimo, Bolivia (US$ 304); octavo, Perú (US$ 281); noveno, Colombia (US$ 269); y décimo, Brasil (US$ 260).

La duodécima posición es para El Salvador (US$ 182); mientras que la decimotercera posición es para Cuba (US$ 44).

La última posición que aparece en el mensaje de Di Pace es ocupada por Venezuela, donde el sueldo mínimo dolarizado alcanza los US$ 3,21.

Como era de esperarse, el mensaje rápidamente se viralizó y muchos usuarios decidieron expresar su opinión.