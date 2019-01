Google se suma al millonario negocio fintech en Europa

Google lo hizo de nuevo. En Lituania, el gigante tecnológico ya tiene todo listo para su ingreso al negocio fintech, luego de obtener a fines de 2018 una autorización para operar como una empresa de ese tipo en el mercado del Viejo Continente.

La firma se convierte así en un fuerte competidor para las fintechs más pequeñas e, incluso, para las entidades financieras tradicionales.

Más allá de obtener la licencia, los entes reguladores europeos deben ahora evaluar los riesgos a raíz de la gran cantidad de datos que posee Google sobre cada uno de sus ahora potenciales clientes. Datos que sus competidores carecen.

La firma Google Payment Lithuania —propiedad de Alphabet, la matriz de Google— consiguió una licencia del Banco de Lituania (Lietuvos Banka) en la cual lo autoriza a funcionar como una entidad de dinero electrónico en todos los países que integran en la Unión Europea (UE) y no solo en Lituania.

En principio, Google podrá emitir dinero electrónico, manejar monederos electrónicos, efectuar transacciones de pago, servicios de depósito y retiro de efectivo.

Medios europeos consignaron que la firma también permitirá realizar transferencias de crédito y débito directo, aunque también adelantaron que “no podrá cumplir todas las funciones de un banco”.

La licencia también le otorgará a Google la posibilidad de trabajar con otros servicios de pago.

En ese sentido, en diálogo con Europa Press, un vocero de Lietuvos Banka advirtió, no obstante, que la licencia está cerca de una licencia bancaria “pero no es lo mismo”, básicamente, porque no puede aceptar depósitos o brindar créditos a los consumidores.

¿Por qué Google eligió a Lituania como sede? Actualmente, el país es considerado como el más benévolo y ágil para la instalación de empresas fintech tras otorgar previamente unas 39 licencias similares. y solo es superada en cantidad por el Reino Unido.

De este modo, Google consiguió sumarse a la decisión de otros gigantes como Amazon, con licencia en Luxemburgo, o Facebook, que posee una licencia en Irlanda, para operar como entidad de dinero electrónico.

Pese a esta flamante incursión en el mundo financiero, desde la empresa aún evitaron brindar certezas de hasta donde buscará expandir sus servicios.