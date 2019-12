Google Premier Partner Awards: los premios que reconocen el trabajo de las Agencias de Marketing Digital

Los anuncios en buscadores son vitales para las estrategias de posicionamiento de las páginas web y para llamar verdaderamente la atención necesitan ser originales, creativos y enfocados en el público objetivo. Google está constantemente analizando este trabajo que es realizado por diferentes agencias de marketing digital.

Para aumentar la calidad de los servicios de estas agencias, Google creó el programa Google Partner, mediante el cual certifica las Agencias calificadas para administrar campañas de Google Ads. Dentro de ese programa, distingue a las mejores agencias con la categoría Google Partner Premier. A su vez, anima a todos sus Partner a seguir innovando, e incluso los distingue por su labor. Esto lo hace a través de los premios Google Premier Partner Awards.

Estos premios reconocen la excelencia en Marketing Digital y las estrategias que los Partner realizaron durante un año para ayudar a sus clientes a tener éxito en Google Ads. En este año 2019, se premiaron las siguientes categorías: excelencia en búsqueda, anuncios gráficos, aplicaciones, shopping, video y crecimiento de empresas en línea.

SEOnet, reconocida por su eficiencia en la implementación de estrategias de búsqueda

La Agencia de Marketing Digital SEOnet, fue galardonada en los Premier Partner Awards 2019, en la categoría de excelencia en búsqueda. Esta agencia cuenta con 15 años de experiencia en la administración de campañas de Google Ads; identificando palabras claves, realizando estrategias de remarketing, Display, Youtube y dando seguimiento de las mismas mediante Google Analytics.

Los dos socios de la Agencia SEOnet, Ing. Pablo Suarez y Raul Suarez, en el momento que les fue entregado el premio de la mano de Yong Su Kim, Vicepresidente de Google America

Esta experiencia en SEM, les valió junto a uso de tecnología avanzada, para aumentar la tasa de conversión a un 355% y lograr una reducción del 45% del costo de la campaña; al cliente protagonista del caso de éxito que presentaron para la competencia (CETAE, Centro de Estudios Técnicos Administrativos Empresariales).

Alcanzar tan importante reconocimiento, deja en claro el entendimiento logrado por SEOnet de las necesidades de sus clientes. Así como también la capacidad de implementación de estrategias efectivas para lograr un excelente posicionamiento en buscadores, tanto en estrategias SEO, como así también en SEM.

Los resultados conseguidos por SEOnet, compitiendo con agencias de toda Latinoamérica, son muestra del crecimiento y la importancia que ha ido ganando la publicidad digital en Argentina.

¿Por qué es importante invertir en Marketing Digital?

Hoy en día es muy popular la frase “si no estás en Internet no existes” y el crecimiento de inversión publicitaria digital lo reafirma. Internet ya no puede ser visto como un fenómeno, sino, como una realidad.

Para ser visible en la red, conseguir un buen posicionamiento en buscadores y visibilidad en redes sociales, hay que invertir en estrategias de Marketing Digital, con las cuales, vas a aumentar la visibilidad de tu sitio web atrayendo a tu público objetivo.

¿Cómo hace esto el Marketing Digital? Con un análisis constante del comportamiento de las visitas que llegan a tu web. Este análisis le permite a las agencias de Marketing Digital elaborar y/o diseñar acciones para darle más visibilidad.

El resultado de este análisis les dará las palabras claves ideales para tu negocio y el perfil de audiencia al cual dirigirse; con las cuales, elaboran estrategias de SEO y SEM, campañas en redes y demás acciones necesarias para hacerte visible.

Al obtener una mayor cantidad de visitas de calidad sin duda aumentarán tus ventas, mejorará tu fidelización y en consecuencia tendrás un negocio mucho más próspero.

Argentina situada en los primeros lugares de la publicidad online

La publicidad online ha tenido un crecimiento indiscutible, el cual, ha ido de la mano con la explosión digital, incentivado por el consumo de contenidos en Internet y el tiempo que dedican las personas a medios digitales.

Argentina siempre ha estado entre los países donde se registra un mayor crecimiento en este rubro, al punto de convertirse en uno de los mercados más importantes de América Latina para el desarrollo de la publicidad Online.

De hecho, se estima que para el 2020 este sector siga incrementándose y por fin logre superar a la televisión, la cual, pese a los cambios tecnológicos sigue teniendo la mayor porción de la inversión que se destina a publicidad.

De ser así, significa un hito en la industria digital y el resultado del trabajo constante que llevan a cabo las agencias de marketing digital, quienes se han ocupado de escuchar constantemente a las audiencias y enfocarse en campañas especializadas en el público adecuado para cada anunciante.

Hoy, las opciones para destacarse en el mundo digital se multiplican, e incluyen distintos canales además de la clásica red de búsqueda de Google. Se han sumado la red de espacios de Display en importantes portales de noticias, videos online con la red de Youtube, redes sociales e incluso la aparición de influencers como un medio de atraer clientes a una marca. Las agencias de Marketing Digital aparecen como un actor clave para gerenciar un posicionamiento digital de 360° grados, que le den visibilidad a las marcas en tan variados canales de tráfico digital.

