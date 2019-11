Google Maps sumó la función más esperada por los amantes de la privacidad

Con el objetivo de brindarle a los usuarios la posibilidad de incrementar su privacidad, el gigante estadounidense Google decidió lanzar el Modo Incógnito en Google Maps, su exitosa app de mapas.

En mayo pasado, la compañía adelantó el desarrollo de esta nueva función en el transcurso de sus conferencias para desarrolladores.

Luego de un exhaustivo período de pruebas realizado en octubre pasado, el Modo Incógnito empezará a llegar de forma gradual a todos los usuarios de esa aplicación que posean sistema operativo Android, según informó la empresa.

En sintonía con la característica que ofrecen los navegadores web, el nuevo Modo Incógnito brinda una experiencia de uso con mayor privacidad, debido a que el servicio cartográfico se desliga de la cuenta del usuario que así lo requiere.

De esta forma, Google no guarda el historial de búsquedas y ubicaciones en Maps. Tampoco utilizará sus datos para personalizar la aplicación, ni enviará notificaciones.

Los usuarios que utilicen el Modo Incógnito dejarán de contar con otras funciones importantes que se encuentran disponibles en la aplicación.

Por ejemplo, la Google Maps dejará de ayudar al usuario con el historial de direcciones. Tampoco podrán acceder a mapas sin conexión, o compartir su ubicación con amigos, conocidos y familiares.

Además, en caso de estar activada, la función dejará de brindarle al usuario seguridad contra una eventual amenaza informática.

Google explicó los pasos en un tuit, durante las conferencias de mayo. Básicamente, el usuario debe clickear primero sobre su avatar. Luego, simplemente, elegir el Modo Incógnito en el menú que se despliega.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn