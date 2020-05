Google Argentina busca nuevos puestos: los cursos que te pueden dar un trabajo con sueldo de $ 100.000

La empresa Google lanzó una propuesta recientemente enfocada en generar empleo en el sector de IT. Se conoce como Junior Achievement (JA) y el programa prepara jóvenes interesados en la tecnología que no estudian o trabajan y los convierte en profesionales certificados en Soporte de Tecnologías de la Información, acompañándolos en su inserción laboral de la mano de más de 10 empresas comprometidas en considerarlos como candidatos.

El programa ofrece una beca para cursar el Certificado en Soporte de Tecnologías de la Información de Google, un programa diseñado para preparar, formar y desarrollar profesionales en roles de soporte básico de tecnologías de la información; que es además complementado por un módulo de habilidades blandas, mentoreo y acompañamiento a cargo de Junior Achievement Argentina.

Esta convocatoria es parte de la alianza con Google por la que JA garantizará el acceso gratuito de 500 jóvenes del país al programa, y también su posterior inserción laboral en un área de alta demanda como el sector de IT. Al finalizar el curso, los jóvenes podrán compartir su currículum con más de 10 empresas comprometidas a incluirlos como candidatos en sus búsquedas IT. Se trata de empresas como BairesDev, Cognizant, Cognizant Soft Vision, Delta Air Lines, Gire, Google Argentina, Havas, IPG Media Brands, Mercado Libre, Naranja, SAP, entre otras empresas que buscan contratar y cubrir puestos de Soporte de IT.

Según la información oficial, más del 50% de esos chicos trabajaban de manera informal al momento de postularse a esta beca: eran cadetes, mozos, profesores particulares, jardineros y repositores de mercadería. "Debido al contexto actual en relación a la pandemia del coronavirus, casi todos ellos se vieron obligados a dejar su trabajo, y ahora están abocados por completo al programa", agregan desde la organización. Este dato no es menor: Según el INDEC, el desempleo juvenil en el país duplica al desempleo en adultos, afectando cerca del 20% de la población joven. La situación es más grave en los jóvenes que viven en hogares con menores ingresos. Según CIPPEC, la Argentina es el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la región.

Los puestos de tecnología son de los mejores pagos en el país. Según la encuesta conjunta que realizan SysArmy, la comunidad local de sistemas que nucléa a profesionales del sector, y Openqube, la plataforma de opiniones reales de empresas donde sus empleados las califican en base a su experiencia laboral, en función de la zona geográfica también se observan cambios en la retribución a los trabajadores de IT. La Ciudad de Buenos Aires tiene la distribución más alta ($ 75.000) seguido de Santa Fe ($74.000) y Córdoba ($73.000). En la provincia, la mediana salarial asciende a $ 68.000. En el último peldaño se encuentra Mendoza con $57.000, a datos del 2019. Según el estudio, en promedio, los puestos mejor remunerados son Gerentes/Directores, con sueldos superiores a los $160.000 y les siguen arquitectos, líderes técnicos y product managers, que van de los $115.000 a los $130.000 brutos.

Se encuentran abiertas las inscripciones para la nueva cohorte que comienza en julio para interesados de CABA y PBA de entre 18 a 25 años, que cuenten con el Título Secundario al momento de comenzar el curso (julio 2020). Para conocer todos los requisitos e inscribirse, ingresá acá.