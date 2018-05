Google, Apple, Amazon y Microsoft, las cuatro marcas más valiosas del mundo

Las marcas asociadas a la tecnología lideran el ranking de las más valiosas a nivel mundial. Ver contenido de Netflix en el televisor o en dispositivos móviles, compartir historias en Facebook, descargar contenido en el iTunes o comprar online por Amazon, por ahora fuera de la Argentina, contribuyó al crecimiento del valor del Top 100 de marcas globales BrandZTM, elaborado por WPP y Kantar Millward Brown.

En total, el valor de las marcas de BrandZ Top 100 creció un 21% (el mayor alza de su historia), en u$s 750.000 millones, y así suma un valor total de u$s 4,4 billones, un 204% más desde su primera publicación, en 2006.

Como consecuencia de la primacía de la tecnología en la vida diaria, ocho de las primeras 10 marcas del ranking son de esta industria o relacionadas a ella; y las puramente tecnológicas aportan el 56% de las 100 primeras empresas.

Como en 2017, también en 2018 Google y Apple continúan liderando el ranking, manteniendo los dos primeros puestos; Google, con con un alza de 23% en su valor, a u$s 302.063 millones, y Apple con un incremento del 28%, a u$s 300.595 millones. Pero este año Amazon logró avanzar un puesto y desplazar a Microsoft al 4º lugar, al incrementar su valor un 49%, a u$s 207.534 millones, superando así Microsoft, que registró un fuerte alza, pero por debajo de Amazon (+40%, a u$s 200.987 millones).

En tanto, la firma china de tecnología Tencent logró escalar tres posiciones para llegar al 5º puesto, al crecer un 65%, a u$s 178.990 millones; así, superó a Facebook, que quedó en el 6º lugar, con un crecimiento de 25%, a u$s 162.106 millones.

"Este año vemos un incremento nunca antes visto del valor de marca, impulsado por el crecimiento en diferentes categorías. Tanto los players nuevos como los establecidos demostraron que el ser atrevido y adoptar una visión a largo plazo sobre la construcción de marca es redituable", comentó David Roth, de WPP.

Luego, se sitúan Visa, que se mantiene en el 7º puesto (+31,7%, a u$s 145.611 millones); McDonald’s, que avanzó dos escalones, al 8º (+29%, u$s 126.044 millones); el gigante chino Alibaba, que subió cinco posiciones, al 9º lugar, al incrementar su valor nada menos que un 92% en un año, a u$s 113.401 millones. Y cierra el Top 10 AT&T, que cayó cuatro puestos, al perder un 7% de valor, hasta los u$s 106.698 millones.

Según el estudio, este es el primer año además en el que todas las categorías del BrandZ Top 100 global registran un crecimiento. Retail es la de mayor alza en valor, con un 35%.

Por primera vez, también marcas fuera de Estados Unidos crecen más que las de ese país. "El valor de China es equivalente a las tres marcas globales con mayor crecimiento, ya que las marcas de este país crecen al doble que las de Estados Unidos", destacó el estudio. De hecho, 14 marcas chinas aparecen en el Top 100, frente a una sola de ese origen en 2006 (China Mobile). El valor total del Top 10 de marcas chinas creció un 47% en un año, más del doble que las de Estados Unidos (+23%).

Entre las que más crecieron, se destacan JD.com (59º), con un aumento de 94% en valor, al incursionar en nuevas categorías, como finanzas. Alibaba (9º), un 92% en un año, gracias a su estrategia de expandir su alcance global y al éxito de sus "Singles Day". En tanto, Moutai (34º) avanzó un 89%.

Otros países del mundo como India e Indonesia muestran un fuerte crecimiento regional. El BrandZ Top 100 incluye siete marcas asiáticas (excluyendo China), que aumentaron 14%, con un valor total de u$s 146.000 millones. "El banco regional BCA (99º puesto) se convirtió en la primera marca de Indonesia en entrar al ranking; también ingresó por primera vez la japonesa Maruti Suzuki en el Top 10 de la categoría de autos. Entre los Newcomers (nuevos ingresantes al ranking), se destacan el gigante de telecomunicaciones Spectrum (27º), Uber (81º) e Instagram (91º). Y Adidas fue la que más creció y, así, ingresó por primera vez en el ranking (al 100º puesto).