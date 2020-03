Glovo, Rappi y PedidosYa pueden seguir entregando en cuarentena: cómo usarlos para evitar salir y contagiarte

Los trabajadores de apps de delivery anunciaron este jueves que buscarán avanzar con medidas para continuar con su servicio de entrega a domicilio en medio del pedido del Gobierno a la ciudadanía de "quedarse en casa" por la pandemia de coronavirus y ante los riesgos de contagio. Con el correr de las horas, restaurantes, bares y negocios comienzan a cerrar sus puertas de forma temporal. Pero algunos negocios de comida que se verían perjudicados económicamente si el cierre es total, decidieron mantener los envíos a domicilio u ofrecer la modalidad take-away.

Esto se da en el contexto del decreto que exceptúa a algunas actividades de la cuarentena total. "Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios"; dice el comunicado oficial, y marca en el punto 19 a los servicios de delivery de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

En este contexto, las apps de delivery que siempre necesitaron del contacto humano para la entrega de los pedidos comenzaron a ofrecer alternativas para evitar ese momento de la entrega. Incorporaron protocolos de seguridad para cuidar tanto a sus repartidores como a sus clientes y así evitar la propagación del Covid-19 cuando envían los pedidos de los compradores a sus casas.

¿Cómo es la nueva forma de entrega?

Si bien el método varía de empresa a empresa, hay varias cosas en común. En el caso de la colombiana Rappi, el repartidor deberá dejar el paquete en la puerta del usuario, esperar a que salga a recibir su pedido para retirarse o tomar como así indicó el Gobierno, una distancia de dos metros a la hora de entregárselo "en mano".

La app también cuenta con un ícono especial con el nombre "prevención" en el que se indica cuales son los cuidados que deben tener las personas para no contagiarse.

Mientras que por su lado PedidosYa habilitó un sistema parecido pero solo para compras con tarjeta.

Finalmente, la app Glovo sólo indica tres recomendaciones a la hora de hacer compras: evitar las largas filas y el contacto en otros medios de compra, pagar con tarjeta y aprovechar la posibilidad de recibir pedidos sin firmar.

¿Qué se puede pedir y por donde?

Existen en la Argentina varias aplicaciones dedicadas al delivery. Una de las primeras que debutó en Argentina fue PedidosYa. La aplicación permite hacer diferentes tipos de delivery y, además, este fin de semana no cobrar envíos. Glovo y Rappi son sus principales competidores. Estas apps también permiten hacer diferentes pedidos no solo de comida, sino también de cualquier producto de almacén o farmacia por lo que son una buena alternativa para no salir del hogar sea lo que fuere que se necesite. Finalmente, aunque solo enfocada en delivery de alimentos, existe Uber Eats. Es la división de entregas de la compañía de movilidad Uber.