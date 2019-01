Giacomini y Das Neves amenzaron con "agarrarse a trompadas" en Twitter

Con varias chinanas de por medio, el economista Diego Giacomini se cruzó fuerte en Twitter con Pablo Das Neves, hijo del fallecido gobernador de Chubut. La discusión empezó como un debate de política monetaria y terminó en acusaciones y amenazas de trompadas.

"Puse mt (emisión)=DFt (déficit)+CFt(cuasi fiscal). @pablodasneves critica porque dice que hay que usar política monetaria para hacer política económica. Mi fórmula lo hiper permite. Dice dale bomba al déficit y financia emitiendo. No sabe leer, interpretar ni implicancias de fórmulas", escribió Giacomini.

"Solo un bruto como @pablodasneves interpreta que esto es simplista y que no te deja hacer política monetaria activa. Podes meter dinero para lo que quieras y cuanto quieras por Tesoro y por BCRA. Lo que no es SABER NI LEER, y quieren gobernar! Se dan cuenta? Ojo al votar", agregó a continuación.

"A este lo atendí temprano y todavía no se recupera.. Nabo, no pongas palabras en mi boca porque no entendés nada. Te critique que tu razonamiento es extremadamente simplista, de hecho relacionas la emisión como una función del déficit. Simplista y superficial, poco serio", respondió Das Neves.

"Agredis porque no tenés argumentos profesionales. Sos muy predecible y aburrido. Simplista y superficial. Un conjunto de slogans primarios. Me pregunto si cara a cara son tan cocorito o la valentía surge de la distancia del teclado", añadió Das Neves.

"Te quedaste sin argumentos. Además, te cuento que soy Abogado y Licenciado en Finanzas, con varios posgrados en economía. Y si volves a insultar a mi familia voy a bajar a tu nivel, cagarte a trompadas y denunciar el curro que hiciste con E&R", tuiteó el hijo del gobernador.

"Cargarme a trompadas? Te miraste gordito? Viste mi estado atlético? Viste lo que sos vos? Dejá, no sueñes. Saludos, amenazador soñador", retrucó Giacomini.

Datos y realidad matan relato y MENTIRAS. Hacer política económica con la política monetaria como propone @pablodasneves , es lo que la casta política hizo los últimos 20 años. Resultado: cae PBI per cápita últimos 10 y 20 años y la inflación acumula +3300%. Nada más que agregar pic.twitter.com/v4xWpJUi5M — Diego Giacomini (@GiacoDiego) 2 de enero de 2019