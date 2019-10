Gates otra vez en la cima: volvió a ser el hombre más rico del mundo

Bill Gates, uno de los fundadores del gigante Microsoft, se convirtió -una vez más- en el líder de la lista de hombres más ricos del mundo.

Según el listado elaborado por la revista Forbes, Gates recuperó la cima de ese ranking, tras perderlo en octubre de 2017 en manos de Jeff Bezos, creador del sitio de e-commerce Amazon.

Protagonista del documental “Bill Gates: bajo la lupa” disponible en la firma de contenidos audiovisuales vía streaming Netflix, el filántropo se encuentra enfocado ahora en la lucha contra distintas enfermedades y diferentes proyectos para mejorar la calidad de vida en África.

En el transcurso de la semana, el propio Gates junto a su esposa Melinda –con quien posee una fundación- recorrieron escuelas en diferentes países del continente africano al tiempo que evalúan la implementación de nuevas acciones para luchar, por ejemplo, contra el VIH en ese lugar.

En ese sentido, especialistas estiman que el matrimonio destinó varios miles de millones para investigación y distribución de medicamentos en las últimas décadas.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, tiene una buena razón para estar satisfecho. Luego de donar más de US$ 35.000 millones en diferentes acciones de beneficencia, su fortuna personal no disminuyó ni un solo centavo. "No estamos, ya sabes, en una postura defensiva ahorrando en efectivo, ni nada de eso", explicó Gates en una entrevista con Bloomberg Television.