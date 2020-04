Gastón Irigoyen: "Las billeteras digitales son un hecho y vinieron para quedarse"

Billetes físicos, carteras digitales. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la humanidad modifica sus usos y costumbres? ¿Qué cosas tienen que suceder? ¿Cuál es el entusiasmo por aprender y desaprender nuevas nociones? ¿La tecnología aporta soluciones o complica la vida? La velocidad del mundo genera cambios: en este contexto de pandemia global circula la recomendación de evitar tocar plata. Así, en todo el planeta, avanza la posibilidad de usar billeteras digitales que dinamicen y hagan más eficientes la administración de la economía doméstica.

El proyecto local Naranja X se constituye como una app que permite transferir dinero de manera inmediata entre cuentas virtuales y bancarias, cargar crédito de telefonía móvil y la tarjeta de transporte en cualquier provincia. Además, posibilita comprar y vender dólares. Con servicio gratuito y con una gestión intuitiva desde el teléfono, Naranja X ya cuenta con 125.000 clientes en todo el país.

El proyecto depende de Naranja, uno de los principales emisores de tarjetas de crédito de la Argentina. Por caso, durante el mes de febrero, abrieron nuevas oficinas en el barrio de Núñez, equipadas y preparadas con tecnología de punta y con espacios flexibles para sus 150 colaboradores. Y, como compañía, para afrontar el dinamismo que refleja la economía digital, está invirtiendo u$s 50 millones en su crecimiento. "Estamos desarrollando algunas funcionalidades que complementaran muy bien el ecosistema financiero de Naranja", dice Gastón Irigoyen, quien desde hace un año se desempeña como el CEO de Naranja X, lanzada en septiembre de 2019.

-1. ¿Cuánto simplifica la gestión de la economía doméstica una billetera virtual como la de ustedes?

-Simplifica porque que es una aplicación donde uno puede gestionar su dinero desde el celular de una forma fácil, segura y ágil. La nuestra es una solución financiera que permite ahorrar, pagar, cobrar, transferir, enviar y recibir plata desde el celular. Más en este contexto difícil: entendemos que la tecnología mueve a la sociedad hacia adelante. Especialmente, en los tiempos que corren, una billetera virtual deja que administres dinero sin poner en riesgo su salud. Hoy, en nuestro país existen más de 40 millones de teléfonos móviles y, a su vez, 16 millones de personas utilizan tarjeta de transporte en forma diaria. Pero más del 50% de la economía se maneja en efectivo. Estos indicadores nos muestran una gran oportunidad para acercarles soluciones que impacten y faciliten su día a día ya sea para recargar sus celulares o recargar su tarjeta SUBE o RED BUS para ir y volver a trabajar.

-2. ¿Cuál es el principal prejuicio que enfrentan para sumar usuarios nuevos?

-El obstáculo está vinculado al hábito de utilizar una billetera tradicional y cash. El manejo de efectivo es inseguro, incómodo y, en este contexto, es considerado como un foco posible de infección. Son costumbres del siglo pasado y aún no hemos logrado digitalizar como sí lo hicimos con la fotografía, la música, la comunicación y la educación. Hace dos años, las billeteras virtuales no existían en lArgentina y hoy hay mucha más penetración. Estudios dicen que aproximadamente el 50% de los argentinos ya ha utilizado una billetera virtual. Entendemos que hay un gran desafío por el lado de toda la gente que hoy no está incluida financieramente y que nosotros podemos ofrecerles algo distinto que esté en línea con sus expectativas y necesidades.

-3. ¿Pensás que las billeteras virtuales van a ser un estándar? De ser así, ¿cuánto falta para que eso suceda?

-Sin dudas, es una industria en pleno crecimiento y, claramente, los productos financieros digitales, billeteras incluidas, vinieron para quedarse. Prueba de eso son las 220 empresas en el sector que dan empleo de calidad a casi 10.000 trabajadores. Actualmente, en la Argentina apenas el 48% de la población económicamente activa se encuentra bancarizada. Esto representa una oportunidad única para que toda la industria financiera. El contexto actual exige mayor colaboración y coordinación y celebramos que se promueva el uso de billeteras virtuales cómo parte de la solución sin exponer a nadie.

