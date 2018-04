Ganaron los taxistas "caza Uber": ¿vas a poder seguir usando el servicio en la Argentina?

La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la justicia de la ciudad de Buenos Aires confirmó el bloqueo de la plataforma de Uber así como “todo otro recurso tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que ofrece la empresa”.

Puntualmente, la Sala II del tribunal declaró “inadmisible” el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de uno de los directivos de la filial estadounidense implicados en una decisión adoptada en febrero de este año.

El fallo de los jueces Fernando Bosch, Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe detalla que el bloqueo debe continuar “hasta tanto cesen los motivos que dieran origen a la presente medida”.

De Langhe y Bosch indicaron que “la defensa no logra demostrar la existencia de un verdadero caso constitucional que posibilite la apertura de la instancia excepcional que pretende a través de esta nueva presentación”. Y agregan que “la invocación genérica de derechos y garantías constitucionales efectuada por esa parte, sólo trasluce un simple desacuerdo con la postura sostenida por esta Alzada al resolver la apelación”.

En este sentido, para reafirmar lo expuesto, mencionaron jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia porteño: “La referencia ritual a derechos constitucionales si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente para abrir el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada a todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad”, sostuvieron.

Y, en relación con la arbitrariedad del fallo anterior que alegaron los abogados defensores, los jueces expresaron que estos “se limitan a expresar su discrepancia con la valoración realizada por los jueces de la causa al momento de fallar el caso, por lo que sus agravios no suscitan la jurisdicción del más alto tribunal local”.

“Si bien no he suscripto la resolución que la defensa pretende impugnar vía recurso de inconstitucionalidad e independientemente de la posición que pueda mantener con respecto a lo allí resuelto, lo cierto es que el remedio intentado en esta nueva oportunidad no puede prosperar por las consideraciones expuestas por mis colegas preopinantes", comentó, por su parte, el juez Bacigalupo.

Sin embargo, y como ocurrió con los fallos anteriores, la aplicación sigue funcionando. Consultados sobre el tema, aún desde la compañía no han respondido las preguntas de Infotechnology.com.

La causa judicial

Las idas y vueltas judiciales se juegan en varios fueros. El fallo anterior es de febrero de este año, cuando la Sala II ordenó el bloqueo del sitio y la aplicación de Uber en todo el territorio nacional.

En la apelación que hace referencia el fallo al que se hace referencia mencionaba que “la sentencia (de febrero) desoye lo expresamente advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a través de su relator para libertad de expresión, Edison Lanza, expresó en dos oportunidades que el bloqueo de la página de Uber es ilegal y viola los tratados de derechos humanos suscritos por la República Argentina”.

"Si realmente se bloquea, se sienta un precedente bastante riesgoso para la neutralidad de la red. Además, es una transgresión al federalismo, porque jueces porteños están limitando el acceso a la plataforma a habitantes de todo el país", habían dicho desde la firma en aquel entonces.

Entre los reclamos que se le hacen a Uber están los de evasión impositiva y el no cumplimiento de la norma relacionada con el transporte privado de pasajeros: la falta de registro profesional entre los choferes y el seguro contra tercero transportado. Desde la compañía indican, mientras tanto, que desde el año pasado, a aquellos choferes que superen los 90 días de servicio, les exige la licencia profesional.

El organismo encargado de hacer cumplir la regulación es el Ministerio de Transporte porteño. En caso de transportar pasajeros de manera ilegal, el infractor deberá pagar $130.000 (10.000 unidades fijas que hoy tiene un valor, cada una, de $13).

Restricciones para salir del país

En diciembre de 2017, mientras tanto, la fiscalía de la Ciudad logro pasar una medida cautelar para restringir la salida del país de los directivos de Uber Argentina, en el marco de una causa por evasión tributaria agravada.

Se trata de los ejecutivos Enrique Ricardo Mihanovich Murphy, Gustavo Gilbert, Fernando Horacio Cao, Diego Mariano Olivera, Miguel Roberto Rattagan, quienes, en caso de querer dejar la Argentina, deberán avisar a la Fiscalía “con suficiente antelación” el lugar de destino, plazo de estadía, motivos del viaje, y todo aquella información que le sea requerida, “a fin de ser evaluada y despejar cualquier sospecha de intento de fuga de los imputados”, según se indicó oportunamente. En caso de incumplimiento, la Fiscalía se encontraría en posición de declarar a los imputados en rebeldía y pedir la prisión preventiva de los mencionados directivos.

Además, la fiscalía había pedido la prisión preventiva del CEO local, Mariano Otero, pero la jueza Cristina Lara, titular del Juzgado Penal, Contravencional de Faltas 21, no hizo lugar al mismo. La medida deberá resolverla la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero Penal, Contravencional y de Faltas.

En este sentido, esta misma Sala, compuesta por los magistrados Marta Paz, José Sáez Capel (que votaron a favor) y Sergio Delgado (voto en disidencia), ratificaron en una resolución la conducta ilícita de evasión tributaria de la compañía.

La brigada “caza Uber”

Tomas Balmaceda, periodista y filósofo, contó desde su cuenta de Twitter lo que le sucedió el pasado sábado 16 al viajar en un taxi.

Durante una charla con el chofer, se puede escuchar como este último cuenta -en un video que grabó Balmaceda en el que solo se escucha la voz del taxista- que hay “cazadores de Uber” en la ciudad: una organización llamada “Taxistas unidos”, vía una App que funciona “como handy están todos comunicados”, que además tienen conexión con las comisarías y la fiscalía, “lo corren por toda la Capital”. “Cuando lo agarran, lo paran, la comisaría ya saben por dónde van… cuando lo embocan, lo detienen la policía y cómo no tienen nada, no tienen seguro y registro profesional, adentro el auto, el registro y el teléfono celular. Y el pasajero que está viajando no se puede ir”, relata el conductor.

Ayer me tomé un taxi en la calle, aquí en Buenos Aires. El chofer estaba agitado: "Vengo de perseguir a un UBER que se me escapó". A continuación, parte del diálogo que tuve sobre una suerte de grupo de cazadores de Uber. pic.twitter.com/RtvvdzQS5p — Tomás Balmaceda (@capitanintriga) 14 de abril de 2018

Sin embargo, el abogado Sergio Mohadeb, conocido en Twitter como @derechoenzapatillas, indicó ya en 2016 que la modalidad de “arresto ciudadano” es ilegal en la Argentina. Dijo: “El código penal dice que ‘será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años; el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Y que se aplicará prisión o reclusión de dos a seis años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes… 4. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública’".

Las quejas contra Uber, mientras tanto, han tomado un carácter especial en los últimos días: un grupo de taxistas se juntó frente a la casa del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para quejarse por “las combis y remises ilegales, Uber, Cabify [que, vale aclarar, es legal], Metrobus, bicisendas desmedidas, contenedores de basuras” que les han quitado “el 45% de la demanda del servicio”.

Según indicaron en una nota televisada por Canal 9, la protesta fue organizada por el “Sindicato de taxistas unidos, que nuclean a propietarios de taxi, que reúne a 38.000 trabajadores”. La policía terminó dispersando a los manifestantes y deteniendo a alguno de ellos, que luego liberó por falta de mérito.

¿Se puede ir preso?

En diciembre del año pasado, el periodista Diego Papic contó en la red social del pajarito que mientras viajaba en un Uber, los detuvieron (a él y al chofer), y tuvo que declarar en la comisaria. También, en sus tuits, menciona “Taxistas unidos” y los llama “una agrupación de dueños de taxis”.

Es decir que si bien la policía lo puede llevar a uno como testigo, una vez hecha la declaración queda libre y sin mayores inconvenientes (por supuesto, si la causa sigue, la justicia puede requerir del testigo en otras oportunidades).

Me tomé un Uber, nos paró la policía y estoy yendo a la comisaría a declarar. Llamen a Amnesty y a la CIDH. — Diego Papic (@dieguez_) 12 de diciembre de 2017