Galperin vapuleó a los "dólares digitales": no sirven para pagar y defendió los u$s 60.000 M de MercadoPago

"Soy Dan Schulman, presidente y director ejecutivo de PayPal. Bienvenido a Never Stand Still, un podcast centrado en las conversaciones con otros líderes y ejecutivos sobre negocios, innovación y espíritu empresarial", así se presenta el podcast de la compañía, que en su última edición tuvo como invitado a Marcos Galperin, el argentino detrás de MercadoLibre, la empresa líder de e-commerde más importante de la región.

"Marcos Galperin, cofundador de MercadoLibre, analiza cómo conceptualizó su plataforma de comercio electrónico latinoamericana, el impacto dramático de COVID-19 y sus objetivos para el futuro de los pagos", así fue presentado en el segmento donde se despachó sobre todos los temas calientes del momento.

On #NeverStandstill, @MercadoLibre Co-Founder @marcos_galperin explains how he conceptualized the eCommerce and payments platform, how COVID-19 has changed the digital landscape, and his goals for the future of cash.https://t.co/cKyLvwlpYu