Galperín se cruzó con Del Caño: "La izquierda es de cabotaje"

Uno de los empresarios clave del ecosistema local, Marcos Galperín, festejo la ley que se aprobó el día de ayer. El proyecto contempla beneficios fiscales a distintas actividades consideradas dentro de la Economía del Conocimiento. Ya no sólo el software y los servicios informáticos sino también la inteligencia artificial, la Internet de la Cosas (IoT), la nanotecnología, la biotecnología, la producción audiovisual, las industrias aeroespacial y satelital, la robótica, el big data, entre otras especializaciones asociadas.

Esa exención se traducirá en unos $10.000 millones menos que el Estado recibirá en concepto de tributos por las diversas actividades. Entre 2008 y 2017 las exportaciones pasaron de u$s817 millones a u$s1.700 millones, según datos del Observatorio Permanente del Software y los Servicios Informáticos (OPSSI) mientras que se pasó de una fuerza de trabajo conformada por unos 60.000 empleados a casi 100.000 en el lapso mencionado.

En este contexto, el creador de Mercado Libre, comentó vía redes sociales:

El tuit fue duramente criticado por el diputado Nicolás del Caño, de Frente de Izquierda. En su comentario, el político denunció que la ley servía para "beneficiar" a Galperín, a quien calificó como "amigo de Macri".

El CEO de Mercado Libre no se quedó callado y respondió a las críticas de Del Caño. Para refutar la posición del diputado de izquierdas, Galperín recurrió al ejemplo de China. Afirmo que el gigante asiático avanzó gracias a apoyar las industrias del conocimiento.

¿Qué dice el proyecto?

¿Cuáles son los beneficios de las empresas y rubros alcanzados? Uno de los puntos clave del proyecto es que les otorga estabilidad fiscal por la cual las compañías "no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional mientras dure el régimen incluyendo los derechos de exportación" que se establecieron a fines del año pasado de hasta $ 4 por cada dólar vendido al exterior y se estipula que quienes facturen hasta $ 600.000 por año, las Pyme, no lo paguen. También se prevé una baja en los costos laborales y en Ganancias.

Así las cosas, habrá un mínimo no imponible acelerado para no pagar contribuciones patronales. Si ese mínimo, que para economías regionales y sectores sensibles, se sitúa en $ 17.500, para la economía del conocimiento será de $ 45.000. En cuanto al impuesto a las Ganancias que para el conjunto de las empresas es 30% sobre las utilidades y otro 7% sobre el reparto de dividendos, con el propósito de estimular que el usufructo no se reparta sino que se reinvierta, en las tecnológicas será de 15% y 13% si se distribuyen utilidades. Además, si se exporta a un país sin convenio de doble imposición, los impuestos que se retienen en ese país de destino se pueden tomar a cuenta de Ganancias.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a los beneficios? Acreditar que el 70% de su facturación proviene de una de las actividades tecnológicas y tener una certificación de calidad. El 3% de sus ingresos se debe aplicar a la investigación y desarrollo y el 8%, a capacitación. Y tiene que exportar, como mínimo, un 13%.

ACTIVIDADES Y RUBROS QUE INCLUYE

Software, servicios informáticos y digitales.

Producción y posproducción audiovisual.

Biotecnología, neurotecnología e ingeniería genética.

Servicios geológicos y de prospección.

Inteligencia artificial, robótica, (IOT) Internet de las cosas.

Servicios profesionales de exportación.

Nanotecnología y nanociencia.

Industria aeroespacial y satelital.

Actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias édicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.