Galperin rompió el silencio desde Uruguay: espera la vacuna en el exilio y piensa en Brasil

Desde el exilio, Marcos Galperin participó de Xcala, un evento regional de emprendedores que se realiza esta semana de manera virtual y habló, entre otras cosas, de cómo está viviendo la pandemia en Uruguay.

Cabe recordar que Galperin vivió con su familia durante casi todo el kirchnerismo en Uruguay, volvió con la presidencia de Mauricio Macri –gobierno del que fue bastante cercano: hasta fiscalizó para Cambiemos en las últimas presidenciales– y volvió a irse con la victoria de Fernández. “Motivos personales”, aseguraron en la empresa y Galperin no volvió a hablar en público desde entonces, salvo en algunos eventos de emprendedores, como el de hoy. Fue el primero de una serie de empresarios importantes, como Federico Tomasevich y Gustavo Grobocopatel, que decidieron mudarse al vecino país y pedir, además, la residencia fiscal allí.

“A nivel personal a la pandemia la llevo bien, mi familia nuclear está bien y todos sanos. Lamentablemente, tengo un tío que falleció la semana pasada por coronavirus; tenía 84 años y estaba muy sano, pero se contagió y falleció en una semana. Mi mujer y mis hijos están sanos. Vivimos en Uruguay y hay muy pocos casos y poca incidencia del virus. La vida es bastante normal. Pasamos mucho tiempo en familia, sobre todo al principio. A partir de julio empezaron el colegio y la universidad y nos vemos menos”, dijo el CEO de Mercado Libre.

“A nivel profesional, la pandemia aceleró todas las tendencias del mundo digitales”, dijo. Luego, agregó: “A nosotros nos agarró en un buen momento porque habíamos invertido mucho, más de lo que se requería, en cuestiones de logística y no tuvimos mayores problemas. En ese sentido fue positivo. Además, nos enfocamos en cuidar mucho a nuestra gente: de un día para el otro mandamos a 10.000 personas a trabajar a sus casas y fue todo muy bien. En los centros de logística tuvimos algunos contagios, pero por suerte hasta ahora ninguna fatalidad”, completó.

“En Uruguay la vida es normal. No hay espectáculos deportivos, ni eventos masivos, pero la gente va a los restaurantes y la vida es bastante normal en el día a día. Vamos a volver rápido, la gente volverá a los centros comerciales, a los negocios. A la gente le gusta hacerlo, a mí me gusta, y esa normalidad volverá. Se ve en China”, dijo, y agregó que la normalidad volverá con la vacuna. “Extraño la vibra de la oficina de Mercado Libre. Se generan encuentros, energía y eso se extraña. Pero vamos a volver, de hecho en Uruguay ya estamos volviendo al trabajo de a tercios, pero aún no es lo que era antes. El teletrabajo se va a mantener, pero vamos a dar mucha más flexibilidad y mantendremos la opción de ir a la oficina para vernos cara a cara. Con mi equipo me conozco hace 20 años, pero para la gente nueva es importante generar la empatía del contacto humano. Quizás con otra intensidad y frecuencia, pero se volverá", expresó.

“En 20 años veo a ‘Meli’ mucho más grande y evolucionado, con una logística más avanzada y con categorías nuevas, como supermercados. Pero también creciendo en lo que hacemos: el año pasado tuvimos más 40 millones de clientes y este serán entre 60 y 100 millones en la plataforma. Se hacen 10 compras por usuario en promedio y ese número en China está cerca de 100, hay mucho para crecer entre personas que nunca han comprado o compran poco. Quizás en 10 o 20 años lleguemos a los números de frecuencia de China”, afirmó.