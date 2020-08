Galperin recordó los inicios de MercadoLibre: del garaje humilde a la empresa más grande de la Argentina

El sitio de ventas online MercadoLibre agiganta su posición cada día en América latina. Apuntalado por el fuerte avance de sus operaciones en Brasil, México y la Argentina, sobretodo, el gigante fundado por el empresario Marcos Galperin se encuentra más activo que nunca y, pese al adverso contexto a raíz del coronavirus, su crecimiento no se detiene.

En su cuenta personal de Twitter, Galperin (@marcos_galperin) recordó en un emotivo posteo el humilde inicio de la empresa, hace 21 años, el 2 de agosto de 1999, en un garaje.

“Hoy, hace 21 años, entre menos de 10 personas desde unas cocheras en el piso -1 de un edificio en Saavedra, Buenos Aires, subíamos el sitio @Mercadolibre para unos pocos usuarios”, publicó el empresario.

Esta no es la primera vez que Galperin recurre a la red de microblogging para recordar los inicios de MercadoLibre.

El año pasado, el empresario publicó la imagen del ticket MELI, tal como se la conoce a la empresa en la bolsa de los Estados Unidos.

“Justo 20 años más tarde, esta sí que no no las hubiésemos imaginado nunca jamás”, posteó el 8 de agosto de 2019, cerca del inicio de la jornada. Ese día, las acciones de la firma concluyeron la jornada con una cotización de US$ 688,10 por unidad.

Casi un año después, las acciones de MELI treparon este lunes 3 de agosto en torno a los 4% US$ 1172,00 por unidad.

Un poco de historia

Hace apenas 21 años en un garage del barrio porteño de Saavedra, cuatro emprendedores -entre ellos Galperin- crearon el sitio Mercado Libre “subastas por Internet” convencidos de que internet iba a cambiar el mundo.

Gracias a la visión integral que poseían, la empresa pudo generar avances y consiguió la democratización del comercio a través de la tecnología.

Uno de los grandes hitos de MercadoLibre fue brindar oportunidades a personas que no podían formar parte del sistema financiero. De esa forma, la compañía creó una modalidad de vanguardia nunca antes experimentada en la Argentina.

Actualmente, MercadoLibre cuenta con operaciones en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Honduras, y Venezuela.

Asimismo, la plataforma genera empleo de calidad y valor agregado para más de 9.000 personas.

Mediante MercadoLibre, los usuarios pueden vender y/o comprar tanto productos nuevos como usados a un precio fijo o variable, además de que se ofrecen servicios privados.

La empresa también posee un servicio llamado MercadoPago, una plataforma de cobro a los compradores y pagos y abonos a los vendedores. Sus oficinas centrales se encuentran en Buenos Aires.

Actualmente, los objetivos de la empresa continúan siendo democratizar el acceso a más servicios financieros e incluir en el crecimiento a todos los sectores y a todas las regiones de América latina.

La historia de Mercado Libre está signada por la innovación y el desarrollo: además del éxito del sitio, dio origen a otras unidades de negocio como Mercado Envíos, Mercado Créditos, Mercado Shops y Mercado Libre Publicidad.

Con todas esas unidades, Galperin consiguió conformar un completo ecosistema de compra-venta de productos, servicios, pagos, cobros, créditos e inversiones, fomentando la inclusión financiera.

En febrero pasado, la compañía anunció que Marcos Galperin dejaría su puesto como Director Ejecutivo de la filial argentina de la compañía, lugar que pasaría a ocupar Stelleo Passos Toldo, que se desempeñaba como COO de la empresa.

Asimismo, la firma también anunció la renuncia al puesto de vicepresidente de Pedro Arnt, quien se desempeñaba como CFO de la empresa. Al mismo tiempo, se comunicó la designación de Osvaldo Giménez como vicepresidente. Hasta entonces Giménez se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de MercadoPago.