Galperín, más irónico que nunca: "Acá los capitalistas precarizamos trabajadores"

Luego de un fuerte cruce entre el empresario Marcos Galperín y el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, el dueño de la empresa más valorada del país le respondió con ironía.

En su momento, el dirigente sindicial había expresado que "vamos por la regulación y el encuadramiento de los trabajadores de todas las empresas que ofrezcan servicios financieros", había dicho Palazzo, en referencia a la compañía que conduce Marcos Galperín. Particularmente, Palazzo se refirió a los servicios financieros que ofrece Mercado Pago.

Palazzo dijo que irá por las "buenas" a pedirle a la empresa Mercado Libre que "regularice" la situación de sus trabajadores afiliándolos a la Asociación Bancaria y si no consigue una respuesta favorable, irá por las "malas" con el "juicio de encuadramiento correspondiente".

Unos días después de la polémica, Galperín festejó con ironía la apertura de las nuevas oficinas de Mercado Libre.

No es la primera vez que se genera polémica respecto a Mercado Libre y sus trabajadores.

En agosto del año pasado se filtró un video -- en concreto, un Q&A que realizan frecuentemente con distintos miembros del management dentro de la plataforma Facebook for Work que utilizan puertas adentro--, donde Galperín habla de los últimos aumentos salariales que generaron ruido interno en la empresa.

"Cuando empecé mi sueldo estaba quinto en la lista de prioridades y mal no me fue. Yo les diría que si realmente su prioridad es el sueldo, y les molesta que el aumento haya sido del 5% en vez del 6% u 8%... entonces MercadoLibre no es el lugar para ustedes", le reconoce a Paula Arregui, responsable de la unidad de negocios MercadoPago. El video se puede ver acá.

En otra ocasión se filtró un audio de Marcos Galperín donde lanza polémicos comentarios sobre el empleo en la Argentina. Fue durante una presentación, al día siguiente de la apertura del flamante Centro de Desarrollo ubicado en Polo Dot.

"La democracia capitalista está muy cuestionada, no anda muy bien. En Estados Unidos anda muy bien pero se ha puesto muy autoritaria y eso puede ser necesario. Yo creo que el mundo del consenso no funciona cuando sos una democracia y tenes que rendir exámen y negociar contra un sistema autoritario que no tiene que rendir exámenes", expresó Galperín.

También dijo que "acá en Argentina generar empleo es muy difícil por el marco laboral". Y agregó, durísimo, "cinco empleos son cinco problemas y 100 empleos son 100 problemas".

Pero tampoco es nueva la disputa entre el sector tradicional y las entidades fintech. En junio de este año, la mano derecha de Galperín; Osvaldo Giménez, impuso el hashtag #Nolohizounbanco para pegarle a las entidades financieras tradicionales.

Todo esto en medio del debate por la regulación de las fintech.

Las nuevas fintech se adjudican está el hecho de haber hecho crecer el parque de POS para pagos móviles de tarjetas de crédito en un 50% y que los pagos con débito crecieron gracias a estos dispositivos y el auge de las billeteras digitales en un 20%.