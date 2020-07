Galperin: “en América Latina no tenemos un sistema de reglas claras” para pensar en proyectos a largo plazo

El fundador de MercadoLibre, Marco Galperin, enfatizó que la carencia de “reglas claras” es uno de los grandes problemas que deben atravesar los emprendedores en América latina para poder implementar modelos de negocios con éxito en el largo plazo.

“En América latina cuando hay reglas claras, la gente se maneja de la misma forma que en los lugares donde sí existen. Pero como no tenemos un sistema de reglas claras, por ende, nos comportamos como nos comportamos en muchas ocasiones”, remarcó Galperin durante una charla virtual organizada por Endeavor, la entidad que apuntala a emprendedores en diferentes países de la región.

Galperin también se refirió al crecimiento de MercadoLibre y su crecimiento exponencial, situación que le permitió superar incluso al sitio estadounidense eBay, con el que mantuvo vínculos comerciales hasta 2006.

“Sucedió por decisiones equivocadas de eBay. Hasta 2006 fuimos aliados de prácticas en América Latina. Era más importante que Amazon, pero tomó decisiones equivocadas”, remarcó.

En ese sentido, el emprendedor destacó que el caso de eBay es un buen ejemplo de aprendizaje.

“Sino sigo tomando riesgos, innovando y tomando las decisiones correctas puede que en algún momento pierda el lugar de liderazgo. Hoy somos más grandes que Ebay. Amazon es hoy lo que debería haber sido eBay. Así que la comparación correcta es hoy más contra Amazon. Lo que le pasó a eBay le puede pasar a cualquiera. Por eso, siempre hay que seguir tomando riesgos”, añadió.

Por otro lado, resaltó la evolución y crecimiento que experimentó Chile en los últimos años y destacó que “está todo dado para que siga mejorando”.

“Tiene posibilidades enormes de emprender. Comparado con Argentina, ni que hablar”, deslizó.

En ese sentido, destacó el accionar de empresas como Endeavor, que se dedican a apuntalar a inversores.

Asimismo, se mostró en contra de la teoría que sostiene que “el cambio y el caos es bueno” y genera oportunidades para los emprendedores.

“Argentina tiene emprendedores muy buenos, por ejemplo. Personalmente, preferiría que fuera una economía más estable, más predecible”, aseveró.

Galperin, además, remarcó que siente a partir del contexto e inestabilidad muchos emprendedores argentinos tienen una visión de corto plazo.

“Cuando las cosas van bien, enseguida quieren o piensan en vender porque nunca se sabe cuánto puede durar ese buen momento”, deslizó.

El fundador de MercadoLibre aconsejó que siempre “hay que tener una visión de largo plazo”. “Factores como estabilidad y crecimiento ayudan a tener una visión de largo plazo”, añadió.

Sobre el arte de armar equipos

Según Galperin, en armar un buen equipo de trabajo hay más de “arte que de ciencia”. “Desde chico jugué al rugby, deporte en el que siempre hay lugar para todos: el más alto, el más bajo, el más veloz, el más morrudo. Me tocó siempre ser capitán de los equipos. Encontrar el lugar indicado para cada persona. Es difícil. Si uno tiene a Messi, arma el planteo de juego en base a él. De acuerdo a la gente que se tiene, hay que plantear la estrategia de negocios.

“Nos concentramos en contratar a gente emprendedora. Deben estar dispuestos a asumir riesgos, sin tener problemas a cambiar todo, incluso todo lo que tenemos y en un contexto de inestabilidad constante. A mucha gente no le gusta trabajar con esas condiciones. Prefiere quizá hacerlo en un banco, con otro tipo de condiciones. En Mercado Libre todo es más caótico, pero ya desde las entrevistas los interesados lo saben”, agregó.

Según el emprendedor, “es fundamental armar un buen equipo”. “Nosotros tenemos nuestra propia cultura pero eso no significa que sea la mejor. Cada empresa debe tener su propia cultura de trabajo. Pero todas las personas en nuestra empresa deben estar dispuestas a tomar riesgos y sentirse cómoda a la hora de implementar cambios”, añadió.

Consejos para los primeros emprendimientos

Galperin sugirió una suerte de pasos a seguir para aquellas personas que recién se inician en el sector de los emprendimientos.

“Deben usar un marketplece. No es que quiera llevar agua para mi molino, pero por ejemplo, el nuestro, ofrece soluciones de pagos y logística. Además, la empresa debe tener una estrategia propia. También va a necesitar tener su propio sitio”, explicó.

En ese sentido, recomendó utilizar las herramientas disponibles en el mercado para armar el sitio propio que no debería ser “demasiado costoso”.

Después, se deben usar las redes para capturar clientes. “Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube. Se debe utilizar todas las que se encuentren disponibles”, precisó.

Contó que en MercadoLibre durante 20 años hicieron toda la publicidad online. “Hoy estamos yendo a canales más tradicionales. Al final del día hacemos un mix”, puntualizó.

Más consejos

Galperin destacó la importancia que tendrá la tecnología en el desarrollo de los próximos 50 años.

“Toda la parte tecnológica tendrá una gran importancia. En mi infancia era nerd y programaba. En la adolescencia me dediqué a los deportes y abandoné un poco todo eso. Después, uno siempre se arrepiente de cosas que debería haber continuado”, expresó.

Resaltó sobre la importancia de “liderar” al grupo de trabajo “con el ejemplo”. “Hacerlo primero y después pedirlo. Si uno pide programar y no sabe hacerlo va a quedar expuesto”, añadió.

En ese sentido, hizo hincapié en “tener alfabetismo digital” y subrayó que se trata de un tema “muy importante” porque el mundo “está yendo hacia esto”.

“Lo que pasó en los últimos dos meses es una prueba de eso. En dos tres meses, se aceleró la transformación tecnológica prevista para casi tres años”, comentó.

Destacó la estrategia de MercadoLibre previa a la pandemia: “habíamos hecho las inversiones necesarias para acompañar este contexto y eso nos permitió seguir creciendo”.

“MercadoLibre escaló y creció en la pandemia. Por eso es imprescindible tener buenos equipos de tecnología. Estar al día con las tendencias del mundo digital es fundamental”, agregó.

Por otro lado, comentó las diferencias que implementó en MercadoLibre respecto a eBay, su exsocio comercial.

“Recalcaría el involucramiento del producto. A diferencia de eBay me fascinó siempre todo lo referido a la parte del producto. En ese sentido, sigo metido hasta en los más mínimos detalles”, expresó.

Estimó que “muchas veces pasa que hay una buena idea pero la implementación es mala” y eso impide el éxito del proyecto.

“Perseverancia y constancia para mejorar la usabilidad de usuario, hasta que se le encuentra la vuelta. Y Hasta que la gente lo entienda. Esas son también grandes claves”, agregó.

Sobre la MercadoLibre en América latina

“En América Latina la pandemia fue una explosión. Pero desde que lanzamos MercadoLibre en el 99, el crecimiento en la región fue constante”, precisó.

Detalló que su empresa creció cada año a un ritmo de 30% anual, lejos de los exorbitantes saltos que mostraban otras compañías.

“Lo importante es que fuimos acompañando el proceso para ir mejorándolo. La idea estaba bien”, consideró.

Con vistas al futuro

Galperin reconoció que aún queda mucho por hacer en materia de logística en la región.

“Nos estamos metiendo en supermercados. En algunos casos, estamos yendo a comprar determinadas categorías y vender nosotros mismos los productos. En México y Brasil competimos con Amazon en algunas de esas categorías y nos está yendo bien”, comentó.

Galperin también resaltó el crecimiento del comercio entre fronteras. “Además, todo lo que tiene que ver con fintech seguirá firme. MercadoPago, por ejemplo, tiene un crecimiento increíble”, destacó.

Ejemplificó que en la Argentina, un país de altísima inflación donde a mitad de mes ya se perdió un 3% del poder adquisitivo, MercadoPago generó cuentas digitales.

“Pagar de forma digital. Tener una tarjeta prepaga aceptada en todo el mundo. Sacar dinero desde los negocios. Empezamos a construir una historia de comercio digital. Darle créditos a gente mediante dos clics a gente que antes no tenía posibilidades de pedir uno. Creo que fue un proceso disruptivo que logramos, algo de muchísimo valor”, estimó.

Galperin comentó que “ahora la gente paga todo desde el teléfono”. “Esto lo aceleró mucho la pandemia, pero nosotros estábamos preparados”.

“Es un negocio que tomará un par de décadas de construcción, pero tendrá un impacto enorme en la vida de 100 de millones de latinoamericanos”, pronosticó.

Sobre Blockchain y Bitcoins

El emprendedor confesó que en un momento se “entusiasmó mucho con el Blockchain y Bitcoin”.

Sin embargo, con el correr del tiempo entendió que a ambos les cuesta mucho escalar, por el hecho de estar encriptados.

“El bitcoin es bueno como reserva de valor, en ese sentido creo que es algo espectacular y ecológico. No hay que minar ni destruir montañas en comparación con el oro. Sin embargo, tiene un costo energético que es muy caro. Y por eso tampoco escala”, estimó.

Añadió que al estar descentralizado, el bitcoin paga como costo su inviabilidad. “El costo de esa descentralización lo hace inviable. No como medio de refugio de valor, sino como medio de pago”, añadió.

Por otro lado, estimó que el uso de blockchain podría ser una buena solución para ‘desentermediar’ los costos de los escribanos. “Eso tiene una fricción enorme. Los gobiernos deberían utilizar toda esa información con los individuos y usarlo para comprar y vender casas, por ejemplo. Me entusiasma, pero ni por lejos de lo que me entusiasmó internet. Creo que aún falta un desarrollo muchísimo más grande de beneficios mediante la red”, deslizó.

Sobre compras en lugares físicos y showrooms

Opinó que las compras en locales físicos existirán siempre. “Democratizar el comercio y los pagos es nuestro objetivo”, insistió.

Por otro lado, reveló que “no descarta” que en algún momento Mercado Libre abra showrooms que muestre los productos de algunos de sus clientes.

Sobre la situación Argentina

También comentó que ojalá la Argentina encuentre la “estabilidad” económica que le permita a los inversores comenzar a desarrollar proyectos con objetivos a largo plazo.

Al ser consultado sobre qué se debe tener en cuenta para tener éxito, Galperin graficó:

“Tenés que hacer lo que te gusta y tenés pasión, pero también tener en cuenta las posibilidades que contás para que te vaya bien. Te puede gustar mucho el básquet, pero si medís menos de 1,90 metros, no va a ser lo tuyo”, graficó.

Insistió que actualmente, los conocimientos digitales son imprescindibles. “Marketing digital, usabilidad, producto, programación. En los próximos 20 años habrá mucho mucho empleo sobre estos temas. Hay un montón de espacio para la creatividad en el mundo digital. O contenido digital. Hay mucho espacio para apostar ahí”, destacó.

Sobre las crisis que atravesó MercadoLibre

Hubo un momento de crisis muy grande en 2006, tras frustrarse la venta a eBay.

“Al igual que nosotros, eBay empezó como un sitio de subastas de cosas usadas. Sin embargo, nosotros entendimos que necesitábamos democratizar el consumo y decidimos también empezar a pensar en la comercialización de nuevos productos”, comentó.

Galperin resaltó que el problema de eBay fue que “nunca se quiso meter a tocar paquetes, máquinas”. “Nosotros tenemos hoy un perfil bien distinto, con unos 5.000 programadores. Pero dentro de las fábricas y depósitos también tenemos otro tipo de perfiles de profesionales que levantan y suben cajas. EBay no lo hizo y Amazon sí, y por eso, es clara actualmente la diferencia”, contó.

En MercadoLibre sabíamos que teníamos que resolver problemas y siempre decíamos que “cuando nos compre eBay los íbamos a resolver”.

“Cuando eBay desistió la compra, fue cuando tuvimos que unir a todos nuestros canales. Agradezco todos los días a Dios o a lo que fuera que no se diera la compra a eBay…por el crecimiento posterior que tuvimos nosotros”, remarcó.

Recordó otra crisis cuando la gigante estadounidense Apple “creó el iPhone”. “Nosotros teníamos plataformas sobre desktopp, pero con el iPhone la forma de subir código cambió. Tuvimos que triplicar el tamaño de nuestro equipo de programación”, sostuvo.

Por último, comentó que la última gran crisis ocurrió con los cambios de “toda la parte de logística y abastecimiento”. “Lo nuestro era todo virtual, pero lo aprendimos a hacer, lo estamos haciendo bien. Igual, quedan muchas cosas por mejorar. Pero lo estamos haciendo. Tenemos esa cultura. Detectar cosas de cosas que hay que hacer. Incorporar a la gente que tenga esa cultura y conocimientos. Y luego hacer esas cosas con velocidad y escala”, precisó.

Galperín resaltó que “si las cosas cambian, vos tenés que cambiar”. “Si hay que construir una red de submarinos nucleares, lo haremos. Con conocimiento, más capital y perseverancia. Nos dimos cuenta que tenemos una cultura que nos permite acostumbrarnos”, añadió.

Sobre el ingreso de Facebook al mundo de pagos

Galperin definió la situación como un “desafío enorme y una oportunidad”. “El mundo de pagos tiene muchas capas y profundidad. Quizá trate de asociarse con algunas empresas. América Latina no es un país, sino 18 países”, deslizó

Remarcó que MercadoLibre aventaja actualmente a la firma de Mark Zuckerberg por contar con “muchísimos equipos de desarrollo”.

“Lo venimos haciendo hace tiempo. Es fascinante esta industria. Siempre aparecen competidores nuevos que te recuerdan la necesidad de seguir invirtiendo, mejorando y apostando a largo plazo, destacó.

En ese sentido, el emprendedor subrayó que “el negocio de pagos es muy complicado” al explicar que es una “industria muy regulada que favoreció siempre a los bancos”.

“Pero así como es muy difícil para los ingresantes nuevos, es también una gran oportunidad”, añadió.

Sobre la pandemia y el futuro

Precisó que “cuando empezó la pandemia el 20 de marzo, el volumen de operaciones en Brasil y la Argentina, el volumen cayó”.

“Hicimos un plan para sobrevivir. Recortar gastos, renegociar todo. Pandemia mundial, no había pasado nunca. Las oficinas, los sueldos a pagar. Sino podés abrir los negocios, mal vas a poder pagar los impuestos”, expuso.

Vaticinó que en un futuro no tan lejano habrá que explicarle a la gente que hubo un tiempo en el que existió el dinero físico.

“Habrá que contarles qué era un papel físico, que se intercambiaba, falsificaba, y que perdía valor. Nos encontramos aún inmersos en un proceso que tendrá muchísimos más cambios de acá en adelante”, expresó.

Por último, desechó la posibilidad de que los gobiernos de los distintos países de América latina generen un programa de libre aduana y facilidades de compra y venta de mercadería como ocurrió en el Viejo Continente.

“Yo no tengo muchas esperanzas. En MercadoLibre pensar a largo plazo es hacerlos a entre 3 a 5 años. En los próximos 5 años no hay ninguna chance de que esto ocurra. ¿Por qué? Por las visiones tan disímiles que poseen los distintos países de la región. Si tuviésemos más armonía sobre cómo pensamos la economía y la política, podría ser. Pero no la tenemos. En Europa primero se pusieron de acuerdo que la democracia es lo mejor, junto al capitalismo, que luego puede variar y mostrar diferencias. Pero tuvieron en cuenta que esos eran los los sistemas, y luego el resto fue más fácil. Esa discusión en América latina está lejos de zanjarse”, completó.