Galperín desafió a todos con un "reto mercadopago": ¿cómo funciona?

Cada vez toman más fuerza en el pais los pagos digitales. De hecho, según un informe difundido por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2017 el comercio electrónico en el país creció un 52%.

Además, la tendencia es global. Las operaciones de pago digital crecerán un 10,9% anual hasta 2020, cuando alcanzarán los 726.000 millones, según el informe World Payments Report 2017 (WPR 2017), realizado por la consultora tecnológica Capgemini y la entidad bancaria BNP Paribas. El estudio señala, en particular, que las transacciones de pago digital en las economías emergentes crecerán a un ritmo del 19,6% anual, superior en más de tres veces a la tasa de crecimiento prevista en las economías maduras (5,6%).

En este contexto un usuario de Twitter, Ariel Sbdar (@arielsbdar), decidió imponerse un desafío: vivir un mes abonando -siempre que sea posible- exclusivamente con pagos digitales.

Últimamente pago casi todo con @mercadopago, es una belleza | Si @marcos_galperin se copa, estoy para arrancar el #MPchallenge, vivir SOLO con transacciones de MP pic.twitter.com/hVlQG8CG1D — Ariel Sbdar (@arielsbdar) 18 de enero de 2019

El tuit se viralizó en redes sociales y cosechó una respuesta del CEO del unicornio de los pagos electrónicos, Marcos Galperín.

Me encantó #MPChallenge!! hace semanas q lo hago y complemento con la tarjeta de débito de @mercadopago y @Mastercard que espeja mi saldo en la billetera virtual y puedo usar cuando no estoy en Argentina o hay algún comercio q aun no tiene el código QR — Marcos Galperin (@marcos_galperin) 18 de enero de 2019

"Obvio que lo voy a hacer de enserio. Empecé este mañana y la idea es usarlo todo lo que se pueda", dijo en diálogo con Infotechnology Sbdar. "La idea es comprar todo lo que se pueda con Mercado Pago. Desde el supermercado, la nafta y hasta hoy que voy a salir a tomar una cerveza", aclaró el tuitero. La idea surgió cuando, a la hora de pagar la gasolina, Sbdar se vió muy frustrado: "Me parece un embole esperar el ticket, firmar y demás. Quiero pagar e irme. El modelo que hay que mirar es el de Apple Pay, donde apoyas el celular como si fuera una SUBE y ya pagaste", dice.

Si bien este economista de 27 años estima que el desafío no será demasiado complicado, reconoce algunas salvedades. "Creo que cosas como pagar la peluquería no se va poder hacer. Por otro lado, no todos los locales aceptan Mercado Pago por eso voy a tener que usar el mapa y sólo ir a los restaurantes que acepten la el formato de pago", explico Sbdar.

"Además, como muchos locales tienen descuento con la tarjeta eso es un plus", reconoce Sbdar.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO