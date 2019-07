Galperín demolió a Grabois en Twitter: "Tal vez algún día se te ocurra laburar"

El CEO de MercadoLibre, Marcos Galperin, y el dirigente social Juan Grabois se trenzaron nuevamente ayer domingo en una batalla por Internet en la que el empresario instó "a laburar" al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien a su vez acusó al hombre de negocios de ser un "winner prebendario con el culo sucio".



"Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar!", le dijo Galperin a Grabois -sin nombrarlo- a través de Twitter, en una nueva escalada del enfrentamiento dialéctico que vienen sosteniendo en los últimos tiempos.

El referente de la CTEP se adjudicó, de cualquier manera, el "dardo" y le respondió que trabaja desde los 18 años, que terminó dos carreras universitarias y una terciaria, y le recomendó a Galperin verificar esos datos: "Tenés acceso ilegal a la base de ANSES".

El empresario respondió: "Ah, sos abogado exitoso. Felicitaciones". Se refirió, de esta manera, a la frase que pronunció Cristina Fernández durante una alocución en la Harvard University en 2012, y lo relacionó con la carrera de Grabois, que

La ironía tuvo una rápida respuesta: "No muy exitoso la verdad. Me esfuerzo y me arreglo como puedo, igual que el 90% de los argentinos. Tal vez deberías reflexionar por qué a vos te va tan bien cuando al resto nos va tan mal, ¿será tu talento o serán tus privilegios?".

La nueva saga se inició en los últimos días, cuando se conoció un informe sobre la evolución de Mercado Libre, la exitosa plataforma de compra y venta electrónica, ante el cual Galperin dijo que "tal vez 'alguito' tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8.000 empleados en toda Latinoamérica que todos los días hacen la empresa".

Esto provocó una andanada de tuits por parte del dirigente social, que luego resumió a través de una captura de pantalla.