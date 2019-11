Galperin confesó, con un video, quién es su empresario favorito: qué dijo

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, volvió a dar la nota en redes sociales. El empresario, que anteriormente se había cruzado con Grabois en esa misma red social y que en otra ocasión ironizó sobre el capitalismo y la explotación laboral, esta vez se dedicó a compartir la sabiduría de uno de sus "gurúes" de los negocios.

En un tuit que rápidamente se volvió viral, la cabeza de la empresa más valorada del país publicó un video de Steve Jobs durante una conferencia donde el ex fundador de Apple explica cuál es según el, el rol de la publicidad y el marketing.

En el video, el ex presidente de Apple explica cómo se desarrolló una de las más exitosas campañas de la compañía: el desarrollo del slogan Think Different (pensá diferente). "El marketing y la publicidad se trata de valores", dice Jobs durante el comienzo del video mientras ejemplifica algunos casos de éxito como Got Milk? y las campañas de Nike. Luego explica que como "el mundo es muy ruidoso y complejo", las personas recuerdan los slogans y los mensajes cortos. Jobs luego afirma que su compañía apunta a las personas "con pasión y que pueden cambiar el mundo".

Luego se presenta la campaña donde participan diferentes figuras de la historia como Martin Luther King, Albert Einstein y John Lennon.

