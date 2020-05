Fundó 5 empresas millonarias, estuvo en Google y llegó al país: explicó la importancia de la velocidad en el trabajo

La pandemia mundial de coronavirus COVID-19 generó incertidumbre entre empresarios, pequeños comerciantes pymes y cuentapropistas ante la extensión de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestas por el Gobierno.

La imposibilidad de seguir generando recursos para afrontar el pago de sueldos y servicios complica cada vez más a cientos de grandes compañías y pymes en la Argentina.

Asimismo, miles de emprendedores argentinos también sacan cuentas y afilan el lápiz para ver de qué forma poder seguir adelante con sus respectivas ideas, sin que la pandemia termine de complicar aún más las cosas.

En este contexto, Mike Cassidy, un emprendedor 'serial' estadounidense realizó un breve discurso llamado “cómo hacer de la velocidad una ventaja competitiva para tu negocio”, durante la segunda edición de Experiencia Endeavor Virtual, evento integrado por charlas de emprendedores, líderes de negocio y capacitaciones, con el objetivo de inspirar y aprender.

Cassidy fue CEO y cofundador de cuatro startups y empresas de Internet: Stylus Innovation, Direct Hit, Xfire y Ruba.com. Luego, trabajó en Google en el Project Loon y, actualmente, se desempeña como fundador y CEO en Apollo Fusion, una empresa que utiliza tecnología de reactor híbrido basada en energía de fusión.

“En principio hay que pensar en la velocidad como un arma. Teniéndola es muy difícil que la competencia nos venza”, detalló Cassidy al tiempo que deslizó un powerpoint y explicó cómo fue su experiencia en cada una de las empresas.

Contó que en una de sus empresas, su firma conseguía sacar un producto nuevo cada dos semanas, mientras que su competencia lo hacía cada 18 meses. “Por eso decidieron dejar de competir con nosotros”, bromeó.

Según Cassidy, la velocidad permite conseguir logros rápidamente y eso motiva a toda la plantilla de trabajo.

“Cuando eso pasa, también la prensa y los medios se hacen eco y todo ayuda a tener mejores ingresos, asociaciones. La velocidad ayuda a contar con mejores evaluaciones. Y el dinero que se recauda sirve para llevar adelante alguna nueva estrategia”, añadió.

Aconsejó a los emprendedores que se sienten bloqueados y les cuesta pensar en nuevos proyectos porque piensan que “todo ya fue inventado”.

“Eso es real, mucho ya se inventó. Pero también se pueden hacer variaciones. Por ejemplo, una de mis compañías era un motor de búsqueda, que ya existían por ese momento. Sin embargo, fuimos lo primero en llevar un registro del tiempo en el que la gente se quedaba mirando dentro de cada sitio y eso nos ayudó a mejorar la calidad de nuestro servicio”, recordó.

Contó que otro de sus proyectos era una firma de mensajería instantánea. “Había otros proyecto similares, pero ninguno pensado como el nuestro, que había sido desarrollado para que fuera aprovechado por gente que disfrutaba de jugar videojuegos”, comentó.

“Lo que intento decir es que si bien muchas cosas se habían hecho cosas antes, las compañías que cree fueron variaciones de esas y también nos fue bien”, agregó.

Según Cassidy, si se habla de “acelerar” y “velocidad”, la recaudación de fondos para cualquier proyecto es muy importante.

“Hay que saber hacer asociaciones, acuerdos. La supervivencia es difícil, sobretodo, en estos momentos. A la hora de la recaudación, soy consciente que es necesario conseguir el dinero lo más rápido posible para poder contar con otras condiciones”, explicó.

Según el emprendedor, “la aspiración es emocionarse con que uno está en la dirección correcta con lo que uno hace”.

“La clave es recaudar dinero cuando tenemos las condiciones a favor. Siempre hay que tratar de cerrar los acuerdos antes de la siguiente reunión. Si se quiere lograr un acuerdo, lo tienen que hacer rápido. Eso ayuda mucho. También que los verdaderos tomadores de decisiones estén presentes en ese mismo momento de la reunión”, remarcó.

Explicó que tanto en la Argentina o en California muchos inversores muchas veces se ponen en contacto para conocer los proyectos pero finalmente no son ellos sino un junior el que aparece para reunirse.

Según Cassidy, esta situación complica el proceso de negociación y muchas veces se genera un intercambio que puede llegar a durar semanas.

“Puede llevar dos meses completar el primer encuentro en el que haya poder de decisión. Por eso, necesito que todos tomen decisiones desde el primer momento. Necesito que estén todos los tomadores de las decisiones en la sala”, remarcó.

El emprendedor también se refirió a trabajar con recursos limitados. “Es difícil recaudar dinero, tener recursos, pero para alentarlos en mi primera presentación comencé con US$ 500”, recordó.

En otra ocasión, el primer dinero inicial que contamos con otros fundadores era de apenas US$ 1500. “Sin embargo, fuimos a una competencia, ganamos un premio y ahí todo empezó a mejorar. Eso nos permitió sobrevivir. Luego vendimos la licencia. Pero nunca recaudamos fondos. No logramos despegar”, contó.

Explicó que para otro proyecto, consiguió una oficina con un alquiler muy económico. “Ya no nos quedaba dinero. Pero decidimos comprar dos publicidades. Una en un diario y otro en una revista. Estas dos publicidad significaron 17.000 de ingresos extra, que luego nos permitió comprar más y más anuncios y páginas completas y así fuimos creciendo”, resaltó.

A la hora de comentar la velocidad que deben tener los emprendedores, contó que siempre les pregunta a quienes le piden un consejo que elijan entre dos opciones.

“Como el desarrollo de cualquier producto requiere de muchas decisiones, se debe limitar todo a dos opciones. La primera, es presentarse con un inversor con un producto con pocas funciones que puede ser mejorado. Esa sería la opción A”, expresó.

Cassydi contó que la segunda opción es la de ir a presentarnos a una reunión con inversores con “un gran trabajo, desarrollado, y con una gran clasificación de productos”.

“Para mí, la mejor opción es la A. Es decir, tener una mínima viabilidad. Mi primera recomendación es que piensen en las características de su proyecto de a una por vez. Vayan agregando funciones de a una. En mi primera prueba tuvimos un sistema de respuesta análogo, a la vieja escuela, y luego evolucionó. Tres meses y medio después pudimos lanzar el producto”, recordó.

“Los inversores siempre quieren algo fantástico, pero para eso se necesita un año de desarrollo”, comentó.

Otro consejo de Cassidy fue minimizar los costos de marketing y publicidad. “Se deben realizar buenas relaciones públicas. Por ejemplo, en alguna ocasión logramos que un producto estuviera en la tapa de una revista sin tener que pagar por la publicación. Fue solo por una cobertura. Luego hicimos algunas cosas junto, generamos un intercambio porque nosotros teníamos algunos datos que ellos necesitaban de nuestra base de datos”, contó.

"Fuimos una revista que leían muchos y le dijimos que cubrieran nuestros productos. Y nos dijeron que no. Tiempo después encontramos una empresa de marketing que quería publicidad, por lo que hacía. Así encontramos a alguien que quería nuestro producto y funcionó. Luego nos cubrieron. Y otros se pusieron en contacto después de esa cobertura”, detalló.

Recordó que en alguna ocasión trabajaron con Pepsi en un evento llamado Midnight Madness. “Muchos sitios de videojuegos lo cubrieron y tuvimos un gran alcance. Eso también fue una señal para Pepsi”, explicó.

Por último, Cassidy se refirió a la importancia de cerrar un acuerdo de recaudación en el primer día.

“Si el primer día no se cierra, me quedan 90% de chances. Si al segundo tampoco, queda un 81% de posibilidades. Ya un no durante el tercero implica un 72% de chances”, consideró.

Reveló que alguna vez para negociar con Google, el empresario puso un límite horario para obtener una respuesta. “Muchos me decían que no podía presionar a Google para que tomara una decisión a las 3 de la tarde. Mis me amigos me decían que iba a perder el negocio por hacerlo así. Yo le dije todo lo contrario. Todo el mundo está ocupado. Si estás en el puesto 23 de la lista de pendientes siempre vas a estar ahí”, enfatizó.

Según el emprendedor, “uno siempre tiene que hacer algo con las prioridades. Una de ellas es la resistencia”

“Pareciera que esta presentación hace fáciles cosas como presionar un poco a la gente, desarrollar productos en tres meses, pero no es así. Siempre es difícil. Casi me cierran mis empresas 4 veces. Alguna vez fui demandado por Yahoo por el trabajo en Xfire. Pero lo superamos”, contó.

Recordó que en esos momentos no le dijo toda la verdad a los empleados para no generar temor y preocupación. “Luego, la gente entiendió que había que recaudar dinero, y trabajamos duro en eso. Me permitieron ser honesto después”, expresó.

Para Cassidy, en tiempos de stress, “todos los equipos buscan a su líder para conseguir su aliento”.

“A veces las cosas van mal, parecen terribles, pero unos meses después lo podemos ver desde otra perspectiva como se hicieron bien las cosas. Uno a veces piensa que es un obstáculo, pero no lo es es. Tampoco, hay que tener miedo de cambiar radicalmente la dirección cuando las cosas no funcionan. Cuatro de las cinco empresas que fundé debieron hacerlo y alcanzaron el éxito”, explicó.

En ese sentido, aconsejó que “todos los emprendedores deben tomarse dos o tres meses y después evaluar el rumbo definitivo del proyecto”. "La situación en Argentina es diferencia a Sillicon Valle, y la situación de hoy es diferente a cuando cada uno comenzó”, completó Cassidy, también pianista de jazz.

Siempre es momento de buscar nuevas oportunidades

Tito Loizeau, Fundador de Caramba! y María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor en Argentina fueron los encargados de abrir el evento.

“La Experiencia Endeavor Virtual llega para acortar distancias en momentos de aislamiento. Es una propuesta para acompañar a los emprendedores en este momento con ideas y perspectivas de grandes referentes para prepararse para lo que se viene y una mirada sobre las oportunidades que presenta esta situación tan desafiante a nivel mundial y pueden ser aprovechadas por los emprendedores. Además, tenemos capacitaciones y herramientas concretas para aplicar hoy en tu emprendimiento”, precisó Barzi

De la segunda edición de Experiencia Endeavor Virtual, también participaron el escritor Santiago Bilinkis; el emprendedor Adolfo Rouillon, cofundador de Frizata.com; Eduardo Bastitta, cofundador y CEO de Plaza Logística; Anita Figueiredo, directora de Proteína Marketing; y Soledad Escribano, gerente de Ventas de Google Hispanoamérica, quien dará una breve capacitación sobre Recursos para ayudar a tu empresa a actuar en la incertidumbre.

Cómo continuarán la Experiencia Endeavor Virtual

La Experiencia Endeavor Virtual tendrá otros dos capítulos, el próximo 7 y 14 de mayo a las 16 horas, que podrán disfrutarse por el canal Endeavor Argentina dentro de la plataforma YouTube de manera gratuita.

El único requisito para que los interesados puedan participar es registrarse previamente en su página web oficial.

Las empresas Irsa, Globant, Ey, Banco Hipotecario, Macro, Google, PWC, IBM, AWS, Federada Salud, Flowics, y Muchnik, son algunas de las empresas que apoyan el evento.