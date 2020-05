¿Funcionan al final los tests rápidos del Gobierno? La lucha de US$ 700.000 y la cantidad real de infectados que puede detectar

Durante la semana pasada, se publicó una información que afirmaba que los "tests rápidos" provenientes de China que usó el gobierno era defectuoso. De acuerdo a un informe realizado por la Unidad Coronavirus COVID-19, conformada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por el CONICET y por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Productivo y la Innovación (Agencia I+D+i), “los test de la compañía china Zhuhai Livzon Diagnostics presentan problemas para su lectura y no se recomienda su uso para uno de los dos anticuerpos que detecta”.

Petroquímica Cuyo desembolsó US$700.000 para comprar los tests rápidos de Livzon en China, tras la recomendación de la embajada argentina en ese país. El proceso de adquisición empezó a mediados de marzo y demoró varias semanas en un mercado global con alta demanda.

"La Unidad Covid-19 realizó un ensayo sobre los tests, con las siguientes conclusiones: débil detección de IgM. NO SE RECOMIENDA SU USO -determinó la evaluación oficial-. Para IgG, se detectó con las tiras el 80% de las muestras positivas por (la técnica) Elisa. Pero es importante resaltar que el 50% de esas detecciones dieron bandas muy tenues. Se deben esperar diez minutos para realizar la lectura, que esta se realice con buena luz y considere tenue como positivo", según explicó La Nación.

Hasta ahora se usaron 1200 de los 170.000 tests rápidos en ese monitoreo poblacional, con solo ocho casos positivos, es decir, apenas un 0,66%, según información oficial lo que generó dudas entre los profesionales ya que existía discrepancia con otros datos como el pico de infectados en el mismo momento.

Desde el gobierno dieron su propia versión de los hechos. En cuanto a la eficacia de las pruebas, las fuentes gubernamentales señalaron que "a nivel mundial se sabe que ningún test tiene 100 por ciento de sensibilidad y especificidad". En la misma línea, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, subrayó vía Twitter que "las tiras reactivas (conocidas como test rápidos) usadas por @msalnacion en las estaciones de Constitución, Retiro y Once son adecuadas para hacer estudios epidemiológicos. Tienen una sensibilidad de 80%, siendo de las mejores que testeamos en el país para detectar IgG".

Fuentes del Ministerio de Salud explicaron que "hay diferentes tests; está el que busca el virus, que puede ser un antígeno o el genoma y que tiene validez diagnóstica y epidemiológica, de seguimiento para las personas, para el alta (por ejemplo la PCR), y están los test serológicos que buscan anticuerpos, que pueden ser los más precoces que son la IgM y la IgG". En este caso, continuaron, "los test rápidos serológicos que se hicieron en el Ministerio fueron donados. Cuando llegaron, se le pidió la validación al Conicet y al Mincyt, lo pedimos antes de planificar el estudio. Allí en la devolución nos dijeron que en la IgM la sensibilidad es baja y recomendaban no usarla y en la IgG tiene un promedio de 80% de sensibilidad y que recomendaban observar bien específicamente al ser tenue para evaluar el positivo".



Con esa información en la mano, "diseñamos el estudio que hicimos. No se usó la IgM, y se entrenó al personal para que observen la tira respecto a lo tenue y los 20 minutos, por eso pedimos que las personas no hayan tenido fiebre en los últimos 21 días". "Anmat no aprobó el test para comercializar, pero sí para este estudio en particular. Lo que nosotros vamos a tener es una foto de las personas que tienen anticuerpos positivos en Argentina, sabiendo que si la sensibilidad es del 80%, puede haber un 20% más y este dato lo tuvimos en cuenta. Es incorrecto decir que los test son defectuosos, porque decir eso significa decir que no cumple con lo que promete y esto no es así", concluyeron las fuentes sanitarias.