Fue la mejor inversión de 2018, este año ya creció 300% y dicen que el precio está "barato"

El bitcoin se disparó durante este fin de semana y superó la barrera de los US$ 10.000, valor que no registraba desde marzo de 2018, con una cotización que tuvo un pico de US$ 10.898 por unidad, aunque durante el domingo llegó a alcanzar los 11.247, triplicando así su valor desde enero.

La criptomoneda experimentó, según los datos del portal especializado CoinDesk, una suba porcentual de hasta el 192% cuando se toma como referencia los 3.800 dólares que costaba una "unidad" de bitcoin en enero. Esto generó una nueva marca para la historia de la criptomoneda. En un nuevo hito, la capitalización bursátil de bitcoin se sitúa ahora en más de US$ 200,000 millones, una cifra no vista desde principios del año pasado. La posición dominante en el mercado (respecto a otras criptomonedas y altcoins) ha alcanzado el 60%, un récord desde 2017.

Fuente: Coin360

Los analistas financieros plantearon el explosivo aumento de bitcoin fue detonado puntualmente por el anuncio del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, de que la red social lanzará en 2020 su propia criptomoneda: la libra.

La noticia se ha convertido en un optimismo entre los inversores minoritarios, en los resultados de una tendencia más amplia: la potencial adopción de criptomonedas por parte de grandes empresas. Pero coincidiendo en que la razón de fondo es el "efecto Zuckerberg".

Por otro lado, hubo cambios en el mundo de las regulaciones del dinero virtual. La Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), una organización que coordina las políticas responsables de proteger el sistema financiero, acordara la elaboración normas más estrictas para el sector a partir de lo dicho por la entidad de Protección al Inversionista del Departamento de Justicia de Delaware (DOJ). Esto genera previsibilidad y reduce uno de los mayores problemas del mundo de la criptoeconomía: la volatilidad y las estafas.

Otro punto que no puede desestimarse es la incertidumbre que existe en los mercados cuyo origen son las negociaciones comerciales entre Estados Unidos en China, lo que ha convertido el bitcoin en una suerte de "valor refugio" ante la volatilidad de las bolsas y las divisas tradicionales.

Esto de hecho también explica el ascenso de los precios del oro, que se encuentra en máximos de 2013 con un coste de US$ 1.411 por onza del metal precioso.

En la Argentina, la criptomoneda se está comercializando a razón de casi medio millón de pesos por Bitcoin.

Si bien es cierto que por estas fechas existe una mala racha para el precio de Bitcoin (se inició un proceso de caída paralelo, junto a otras criptomonedas alternativas) se especula que tuvo que ver con la puesta en marcha del comercio de futuros Bitcoin por parte de Bakkt en Estados Unidos.

Hay al parecer mucho nerviosismo en el mercado (suele suceder en estas ocasiones), tanto de quienes temen que baje más y quieren vender como de quienes aprovechan los bajos precios para comprar porque pronostican que pronto subirá. Por otro lado, el lanzamiento de los futuros de Bakkt tuvo prácticamente ningún impacto optimista en el precio, si se comparan los volúmenes de los futuros del CME se ve que el primer día de su lanzamiento manejó en valor nocional cerca de 5298 BTC mientras que Bakkt logró mover apenas 72 BTC una diferencia 75 veces más baja.

Sin embargo, Bitcoin aún tiene una capitalización de mercado actual de $145.946.295.154