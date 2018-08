Farmacity invirtió más de US$ 60.000 para mejorar la confiabilidad de sus sistemas

Con la llegada en agosto de 2016 a Farmacity de Silvana Lanari como directora de Sistemas y Tecnología, comenzó un proceso de transformación técnica de esta cadena de más de 300 farmacias, que emplea a unas 5.000 personas. En particular, se creó un área de arquitectura e innovación, a cargo de Diego Rui Díaz, con el objetivo de encontrar nuevas herramientas que permitieran a la compañía escalar en su negocio.

Como explica el subgerente: “Ante la ausencia de un área de arquitectura, antes Farmacity construía sus propias herramientas y con ellas hacía todo lo core, complementado con algunos productos de mercado. Para la parte de middleware también había una herramienta propia. Pero para repensar el área de acuerdo a las necesidades de los próximos años, queríamos una arquitectura SOA, para lo cual se requería un Enterprise Service Bus”.

Un Enterprise Service Bus es un software distribuido que aporta una infraestructura para integrar aplicaciones. Permite eliminar conexiones directas, o punto a punto, entre servicios, ya que todas se realizan a través del bus, que actúa como intermediario de los mensajes que vienen de cada aplicación. Es una herramienta particularmente útil para integrar aplicaciones bajo un modelo SOA. Y permite eliminar la complejidad derivada de tener que integrar sistemas heterogéneos, como era el caso en Farmacity.

Luego de investigar diferentes opciones comerciales y open source, la empresa decidió que lo mejor en su caso era implementar la solución de código abierto de WSO2. Esta tecnología es utilizada en organizaciones como eBay, Uber y Motorola. Además, tiene una fuerte comunidad de usuarios, mucha documentación y es considerada una opción muy robusta para construir, integrar, gestionar, asegurar y analizar API, aplicaciones y servicios web, ya sea on-premise, en la nube, en dispositivos móviles y en soluciones IoT. Además, como necesitaban implementarla en corto plazo y ya estaban casi a final del año, no les resultaba conveniente elegir una opción comercial.

Realizaron internamente diversos testeos y, como destaca Rui Díaz, obtuvieron muy buenos resultados. Sin embargo, rápidamente vieron que para una implementación adecuada era mejor contar con un partner con mayor experiencia en vez de intentarla ellos mismos. Eligieron a Belatrix porque ya venían trabajando con ellos en otros proyectos y porque, según el subgerente de arquitectura e innovación de Farmacity, “es la primera empresa que aparece en la Argentina si uno busca soporte para WSO2, y también figura en el sitio mismo de WSO2. La verdad es que no barajamos otras opciones”. Belatrix se especializa en desarrollo de software y, aunque nació en Mendoza, hoy tiene sedes también en Buenos Aires, Lima y Bogotá, más oficinas comerciales en Nueva York, Fort Lauderdale y Silicon Valley.

De menor a mayor

Se decidió comenzar con una pequeña prueba de concepto, o Minimal Viable Product (MVP), con dos de los productos middleware de WSO2: Enterprise Service Bus (ESB) y Data Services Server (DSS), productos “rebrandeados” en marzo de 2017 bajo el nombre de Enterprise Integrator. El MVP consistía en una aplicación de fidelización para unos cinco mil clientes testigos. Podía haber sido cualquier otra cosa, ya que el principal objetivo del negocio era la necesidad de una arquitectura necesaria para darle respuesta, con tablas de una base de datos como servicio, de modo de acceder a esos datos mediante un protocolo de sencilla invocación. Además, como resalta Rui Díaz, este proyecto “fue uno de nuestros primeros pasos con Microsoft Azure. Ya teníamos algunas cosas en esa tecnología, pero ésta fue la primera gran integración que resolvimos con ella”.

La solución estuvo funcional en menos de cuatro meses y, como destaca Federico Da Vila, del área de Customer Experience de Farmacity: “La implementación de la herramienta de segmentación de clientes se pudo resolver de forma muy rápida gracias al software WSO2 Enterprise Integrator. Hoy en día estamos integrando miles de ventas y podemos obtener métricas que antes no teníamos”.

Lo más importante de esta implementación fue que la compañía comenzó a dimensionar todas las posibilidades de tener una arquitectura más estable, escalable, de alta disponibilidad y segura que las que permiten las conexiones punto a punto. Así pueden tener mayor visibilidad del negocio y ser más ágiles a la hora de incorporar tecnología.

Como explica Maximiliano Vega Giménez, arquitecto de Soluciones de Belatrix: “Usar un Service Bus permite cambiar el paradigma de pensamiento sobre cómo se comunican sistemas diferentes entre sí. Con un service bus — en este caso conectado a un sistema legacy— puedo publicar un servicio y cualquiera que se quiera comunicar sabrá cuál es la estructura del mensaje de una manera mucho más sencilla, simple y con un montón de cuestiones sobre la comunicación ya dadas por defecto, como la encriptación para asegurar la mensajería. Y todo sin estar atado a una única plataforma. Uno tiene distintos sistemas, como Linux, Microsoft, mainframe y otros, y el bus lo que permite es que uno no tenga que saber cómo hablar con cada uno. Se habla con el bus y el bus habla con todos”.

La otra parte de la solución, el Data Service Server, lo que hace es permitir conectar rápidamente fuentes de datos, específicamente motores de datos relacionales. Como ejemplifica Vega Giménez, “si yo tuviera tres tablas, usuario, producto y compra, podría conectarlas rápidamente con el Data Service Server. Este me las publicaría en un servicio, pero sin exponer los servicios directamente al data service server: los expone a través del Enterprise Service Bus, que brinda una capa más de seguridad y también hace la orquestación”.

Ahora, cada nuevo proyecto de integración en Farmacity se resuelve con WSO2 como bus de datos. Por ejemplo, luego del primer MVP de fidelización, Farmacity volvió a acudir a Belatrix para integrar los pedidos que realizan a las droguerías. Esta integración debía realizarse con los sistemas propios de cada una de ellas, y el objetivo era automatizar el circuito de pedidos y disminuir las operaciones manuales. Además, Belatrix tiene un contrato de provisión de servicio mensual para responder a las necesidades que vayan surgiendo.

Como añade Rui Díaz, “uno de los mayores éxitos que hemos tenido este año con las herramientas WSO2 fue la integración de Microsoft Dynamics 365 para catálogo de artículos y carga de descuentos y promociones. En el primer proyecto, como fue una prueba de concepto, el cliente sabía que no pasaba nada si no andaba bien. Pero en la integración de Microsoft Dynamics estábamos en vivo, afectando a todas las tiendas de Farmacity. Como todos nuestros sistemas eran legacy y desarrollados in-house, la llegada de un producto tan grande metiéndose directamente en el corazón de lo que hemos construido hubiera sido un problema si lo hubiéramos resuelto ad hoc”. Lo resolvieron, entonces, con WSO2 y, según refiere Rui Díaz, desde que lo lanzaron en febrero pasado no tuvieron ni un solo incidente por algo que no se hubiese integrado bien. Además, si tenían que cambiar algo, poseían la agilidad de hacerlo en el momento, sin necesidad de pasar ninguna versión nueva a producción. Según Laura Curci, subgerente de Business Intelligence y Aplicaciones de Farmacity, “la experiencia de la integración con Dynamics fue realmente muy buena, ya que se logró hacerlo en plazos muy cortos, teniendo además una instantaneidad en el envío de la información. Es muy buena la performance y funciona con una experiencia casi en tiempo real”.

La intención de la empresa es ir asignando a Belatrix proyectos de integración cada vez más complejos. En ese sentido, Santiago Noziglia, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Belatrix, adelanta que “ahora nos encontramos colaborando con Farmacity en un proyecto bastante ambicioso sobre investigación y de discovery en experiencia de usuario, y tenemos contrato todo este año y parte del que viene para hacer implementaciones de WSO2 que resuelvan casos de negocios. También estamos resolviendo la integración para un nuevo sitio de e-Commerce”.

HIGHLIGHTS

Objetivo de negocios : Mejorar la confiabilidad y la capacidad de respuesta en la comunicación entre aplicaciones, tanto propias como de terceros. Obtener una plataforma que soporte el ordenamiento de procesos y soluciones de software existentes.

Inversión : Entorno de calidad: US$ 320 (Nodo Integrator + MS SQL), total anual: US$ 3.840. Entorno productivo: US$ 650 (Nodo Integrator + MS SQL), total anual: US$ 7.800. Implementación: US$ 50.000. Total: US$ 62.610.

ROI: S/D.

Líderes de proyecto : Silvana Lanari, directora de Sistemas; y Diego Ruiz Díaz, subgerente de Arquitectura de Farmacity.

Plazo : Desde el 19 de diciembre de 2016 al 18 de abril de 2017.

Tecnología usada para las integraciones :

Java 8, MSSQL Server 2012 R2, Ubuntu Server 16.04 y WSO2 Developer Studio.

Tecnología

Solución : WSO2 Enterprise Integrator 6.1.1.

Proveedor : Belatrix, desarrollador y partner de WSO2.

IT CORPORATIVA

Software :

Más de 50 aplicaciones legacy. Aplicaciones Core en JAVA y .NET. Microsoft Dynamics 365 para operaciones y CRM. SAP Success Factors para gestión de talento y nómina. JD Edwards para contabilidad. Más de 2.000 Licencias Office 365.

Hardware :

Dos centros de datos principales, conectados a un anillo LAN to LAN con casa central y dos centros de distribución en Buenos Aires. Los servicios corren sobre cuatro servidores Dell 630, con 36 cores y 768 GB de RAM, más cuatro servidores Dell 730. Todos están conectados a storage IBM. En las tiendas hay servidores Dell T330 con cuatro cores, 32 GB de RAM o IBM con Windows Server 2012 R2 para soportar la aplicación del punto de venta. En total, más de 400 servidores físicos y 150 servidores virtualizados con Hyper-V.

Comunicaciones :

Túneles VPN desde los centros de datos con los proveedores y con la nube Microsoft Azure. Más de 300 enlaces. Los dispositivos de red core son HP y Cisco, los de borde Cisco y Mc Afee. La red WIFI en las tiendas es HP y Cisco.

Nota publicada en la edición 251 (agosto/2018) de Infotechnology.



