Falla de seguridad en Rappi deja expuestas las tarjetas de crédito

Durante los últimos meses, se conocieron muchas quejas de los usuarios de la plataforma de delivery Rappi. Según los reportes de los usuarios, en sus resúmenes de tarjeta de crédito aparecieron diferentes pagos que los propietarios de las tarjetas no realizaron. La falla fue registrada en Colombia, donde los usuarios inundaron las redes con quejas sobre extracciones, pedidos y clonación de usuarios y tarjetas.

Cuidado con @RappiColombia te sacan retiros en efectivo que nunca has solicitado revisen el centro de ayuda si les está pasando, a mi me robaron. pic.twitter.com/FjjvO7QfIm

@RappiColombia no he usado Rappi hace semanas y me hacen este cargo. Robo ? O que pic.twitter.com/u5m1sRqTaS