Factfullness: el libro que Bill Gates quiere que leas sí o sí

Bill Gates está regalanado su libro favorito a todos los graduados de Estados Unidos. Se trata del libro del experto en salud y en datos, Hans Rowling: Factfulness: Diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas.

El libro, que se publicó en abril y se vende por US$ 18 en Amazon, se trata sobre como pensar correctamente sobre el mundo. Por el momento la descarga de este libro está disponible únicamente para los estudiantes de los Estados Unidos.

Gates, que ya había dicho que era “uno de los libros más educativos que ha leído”, explicó en su blog que ‘Factfulness’ era el libro perfecto para alentar a los nuevos graduados a "aprender a pensar y actuar con objetividad”. De hecho, ha llegado a decir que "el mundo sería un lugar mejor si literalmente millones de personas leen el libro”.

“Factfulness,” by the late Hans Rosling, is one of the best books I’ve read in a long time. It’s a great guide to thinking clearly about the world. Here are some of my favorite tips… pic.twitter.com/0TfEtVqNof