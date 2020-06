FaceApp: la aplicación rusa para envejecer o cambiar de sexo es viral (las mejores transformaciones)

En un contexto de aislamiento obligatorio, el genio creativo de los usuarios de Twitter se disparó aún más: esta vez, utilizaron FaceApp para cambiarle la cara a los políticos argentinos. Las redes sociales se llenaron de fotos de personas mostrando su antes y después luego de utilizar FaceApp, una aplicación móvil para iOS y Android desarrollada por una empresa rusa.

La aplicación es muy fácil de usar. Después de descargarla en el celular, hay que subir una foto o tomarse una selfie y aplicarle el filtro que más guste: agregar anteojos, cambiar el color de pelo, agregar maquillaje, poner o quitar barba y quitar o sumar edad. También dentro de FaceApp existe la posibilidad de comprar la versión Pro que ofrecer la posibilidad de desbloquear algunas otras funciones de edición.

La aplicación utiliza inteligencia artificial y genera “transformaciones” en los rostros de las personas que parecen 100% reales. En este caso, en Twitter se viralizó el uso del feature de "cambio de sexo".

En 2019, la aplicación FaceApp estuvo en el ojo de la tormenta por tener fallas en sus sistemas de seguridad: según autoridades, la aplicación no garantizaba la seguridad de los datos de los usuarios. El fundador de la aplicación, Yaroslav Goncharov, declaró que "los datos y las imágenes de los usuarios no se transfieren a Rusia, sino que se procesan en servidores de computación en la nube de Google y Amazon". Según la empresa, las imágenes son eliminadas en la nube y no hay nada que temer a la aplicación. Sin embargo, como usuarios debemos usar aplicaciones de manera consciente.

Algunos usuarios en redes sociales aprovecharon para "jugar" con la aplicación y utilizaron varios filtros en fotos de políticos y famosos. En no pocas ocasiones, venían cargados de cierta ironía y; más veces que las que no, de crítica política.

Cómo lucirían los políticos argentinos, según FaceApp

El usuario de Twitter @IvHolik decidió poner a prueba la cara de los políticos. Para abrir su hilo de Twitter, empezó con una foto de Alberto Fernández y, utilizando FaceApp, le cambió el sexo: la aplicación le puso peluca y labial.

Bueno gente. Estuve la última hora jugando con el face app así que se viene un hilo de tweets con las fotos de políticos argentinos �� — Ivan (@IvHolik) June 15, 2020

Lo hizo con Cristina Fernández de Kirchner cambiándole el sexo a hombre. También lo hizo con Macri, Vidal, Carrió, Larreta, Nicolás del Caño, Axel Kicillof, Massa, Espert, Patricia Bullrich, entre otros.

Estas divertidas fotos invadieron las redes sociales y les subieron el ánimo a los usuarios.