FIFA Hackeada: se espera la divulgación de emails que comprometerían a Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aguarda agazapado el arribo de información confidencial obtenida por piratas informáticos luego que la entidad rectora de fútbol mundial reconociera haber sido víctima de un nuevo ciberataque.

La FIFA aún no brindó detalles sobre la información que los hackers obtuvieron en el último ataque a los correos electrónicos del organismo. Según trascendidos, se trato de un ataque de phising orquestado contra las altas autoridades de la institución. El Departamento de Justicia de los EE. UU. y el FBI dijeron a principios de este mes que la inteligencia militar rusa era responsable de un pirateo independiente de la FIFA en 2016 que llevó a la publicación de pruebas de investigaciones antidopaje y resultados de laboratorio. Si embargo, hasta la fecha no se conoce a los responsables.

No obstante, esa información ya fue obtenida por algunos medios de comunicación gracias a intercambios privados.

“Las preguntas que recibimos fueron respondidas”, se limitó a comentar Infantino al ser consultado sobre qué se podría publicar.

“Mi trabajo implica tener discusiones, tener conversaciones, intercambiar documentos, borradores, ideas, lo que sea, sobre muchos temas. De lo contrario, no vas a ninguna parte”, remarcó.

“Si tengo que quedarme en mi habitación y no hablar con nadie y no puedo hacer nada ¿cómo puedo hacer mi trabajo correctamente? Entonces, si esto se presenta como algo malo, creo que no hay mucho que pueda hacer más que mi trabajo de una manera honesta, de una manera profesional y tratando de defender los intereses del fútbol”, agregó.

FIFA tampoco develó cuando fue el momento en el que sufrió el nuevo ciberataque. No obstante emitió un comunicado repudiando lo ocurrido.

“Nos preocupa el hecho de que alguna información se haya obtenido de manera ilegal”, precisó la entidad, que “condena cualquier intento de comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos en cualquier organización que use prácticas ilegales”.