Explota el "dólar digital" en Argentina: puede romper su techo histórico y todavía conviene entrar

El precio del bitcoin sigue con su escalda alcista y acelera su subida de camino a la marca histórica que tocó en 2017 y desde donde se desinfló en los siguientes años hasta mínimos alrededor de 3.000 dólares. Según datos de coinmonitor, la criptomoneda ya está cotizando en casi US$ 18.000 y en pesos argentinos el valor ya asciende a $ 2.942.122,28.

La criptomoneda por excelencia ha estado ganando tracción de nuevo en este final de 2020. De hecho, prácticamente ha doblado su valor en los últimos seis meses. Empezó 2020 con un valor alrededor de los US$ 10.000 , tuvo un mínimo de unos US$ 5.000 en primavera y desde entonces no hizo más que subir. Bitcoin, de hecho, hoy vale más que en toda su historia. Según recoge The Block, Bitcoin acaba de superar en las últimas horas su valor máximo histórico en capitalización de mercado. Fue el 16 de diciembre de 2017, cuando se dio la primera gran subida de Bitcoin, cuando vimos su máximo valor a 328.898.790.192 dólares. Esta cifra ha sido superada, teniendo en cuenta el valor actual del Bitcoin y la cantidad de monedas en circulación, su capitalización de mercado está en 329.915.690.566 dólares.

Otro dato peculiar de esta subida es que se da en contraposición a los movimientos de otras monedas criptográficas. Al analizar las altcoins, el mercado muestra una película diferente.

Ethereum: u$s468,64 (-1,69%)

Tether: u$s1,00 (0,00%)

XRP: u$s0,286 (-2,06%)

Bitcoin Cash: u$s242,67 (-1,76%)

Chainlink: u$s13,17 (-1,95%)

Binance Coin: u$27,80 (-1,06%)

Litecoin: u$s74,01 (2,29%)

Polkadot: u$s4,59 (-2,17%)

Cardano: u$s0,105 (-1,16%)

Detrás de esta subida, los expertos mencionan principalmente dos motivos: la mayor adopción de la criptomoneda por parte de inversores institucionales y empresas y el conocido como halving, que es la reducción a la mitad de los bitcoins que reciben aquellos dedicados a minarlos mediante los servicios de cálculo que prestan a la red de la criptodivisa.

En cuanto al ratio de adopción de la moneda criptográfica, muchas voces se muestran en contra de su rol de divisa, ya que no es un medio de pago efectivo. Sin embargo, los defensores de este activo arguyen que de acuerdo con www.blockchain.com, el número diario de transacciones confirmadas usando la red de bitcoin está corriendo alrededor de 292.000 (aunque esto está algo por debajo de los picos de 2017 y 2019 que superaron los 370.000) y como resultado la cadena de bloques del bitcoin continúa creciendo de forma constante, alcanzando los 302GB en el tercer trimestre de este año, de acuerdo con los datos de Statista.

Para Argentina, es importante mirar otro activo a la par de Bitcoin: el dólar blue o paralelo. El mismo subió un peso este miércoles, para colocarse a $164 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño. En ese contexto, los inversores miraron de cerca las cotizaciones bursátiles que vuelven a subir. El dólar contado con liquidación se ubicó en $149,10 (suba de 0,6% en la jornada). Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, cotizó en torno a los $145,95 (+1,3%).

Estos cambios afectaron a la venta de criptos a nivel local. Por ejemplo, en Airtm rates, el AirUSD (stable ligada al precio de la divisa norteamericana) tenía a primera hora de la mañana un precio de compra de $158,42 y $147,43 para la venta.