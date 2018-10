Estos traders argentinos te dejan "debutar" en Wall St. pagando 10 veces menos

La posibilidad de operar en Wall Street, la bolsa neoyorquina que suele operar de guía para el resto de las bolsas del mundo, mediante una plataforma online ya es un hecho.

La empresa Quiena Inversiones –subsidiaria de la firma de inversiones estadounidense ‘Qienna Wealth Management’- lanzó oficialmente Quiena Trading, plataforma online que permite a los inversores interesados comprar y vender acciones, fondos, ADR (American Depositary Receipt, por su sigla en inglés), y bonos en Wall Street.

¿Cuál es su diferencial? Posee costos hasta 10 veces más económicos respecto a los que ofrecen los operadores locales de inversiones.

Por ejemplo, si un inversor pretende comprar US$ 100.000 de acciones de Banco de Galicia, empresa que cotiza en Argentina y en EE.UU., le paga a un broker local una comisión de entre 0,5% al 1%, esto es, entre US$ 500 y US$ 1000. En tanto, en el caso de hacer la operación a través de Quiena Trading, pagaría solamente US$ 3 dólares.

De la misma forma, al momento de vender esas mismas acciones del Galicia por US$ 100.000 para comprar ese valor en acciones de YPF, la comisión de un operador local sería entre US$ 500 y US$ 1000, mientras con Quiena pagaría solo US$ 3.

Quiena Trading muestra en tiempo real a cuánto cotizan acciones como Google, Apple, Ford, Tesla, Banco Galicia, YPF, entre otras miles, además de bonos y fondos de todo el mundo, de industrias de energía renovable, metales preciosos, Real Estate, etc.

A la hora de clickear para cerrar la operación de compra o venta, el valor de la transacción es exactamente el que muestra la pantalla en ese momento.

Hasta el momento, esta herramienta solo estaba disponible para gestores de capital, pero ahora Quiena la ofrece a todos sus usuarios.

Con una transferencia bancaria local, de forma sencilla y completamente segura, Quiena Trading otorga la chance de invertir en Wall Street abriendo una cuenta online en una casa de bolsa de EE.UU. en 48 horas, y sin mínimo de inversión.

Nicolás Galarza, CEO y Founder de Quiena Trading explicó que lanzaron la firma porque “nos dimos cuenta que faltan opciones de inversión en EE.UU. desde la Argentina, y con la coyuntura actual los valores de comisión son altísimos”.

“Es por eso que a través de Quiena Trading le ofrecemos al inversor tener su plata en el exterior girándola a un costo muy bajo, para operar como trader en el mercado de Wall Street pagando solo US$ 1,8 por transacción”, precisó.

Quiena Inversiones está registrada en la comisión de valores de EE.UU., SEC, y el sistema nunca accede al dinero del cliente, sino que se abre una cuenta de inversión (comitente) a nombre del inversor y bajo su control en EE.UU, la cual está protegida hasta US$ 500.000 por SIPC.org (organismo del gobierno de EEUU).

Sólo el titular de la cuenta posee acceso a hacer depósitos o retiros. Además, Quiena Inversiones solamente puede comprar o vender activos según el plan de inversión seleccionado.