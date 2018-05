Estos son los mejores cursos gratis en internet que salen este mes

Muchas de las mejores universidades del mundo ofrecen cursos y material sobre diferentes temas clave para la formación personal y el negocio. Algunos vienen en formato podcast, videos y muchos incluyen material gratuito para profundizar. Los catálogos se actualizan periódicamente en todas las universidades que adoptaron la modalidad online.

Cada plataforma educativa tiene diferentes requisitos, pero todas ofrecen la posibilidad de realizar los cursos de manera gratuita, con la opción “Curso completo, sin certificado” o “Solo auditoria”. Se puede acceder a todas las clases, contenido y descargar las lecturas complementarias por lo que la formación sigue estando completa.

Especialidad por especialidad, estos son los mejores cursos del momento para potenciar el negocio, la competitividad o simplemente aprender algo nuevo.

Economía y Finanzas

Kit básico (para evitar los errores más frecuentes) de finanzas



¿Dónde?: Universitat Autònoma de Barcelona

¿Cuánto dura?: 5 semanas

Sobre el curso: En muchos casos esa falta de voluntad va relacionada con otros sesgos, como valorar de forma inconsistente recompensas a corto plazo respecto a recompensas a largo plazo (descuento hiperbólico) o aplazar indefinidamente decisiones sobre aspectos que inciden en tu equilibrio financiero (procrastinación). Aprender a reconocer y modificar estos sesgos facilitará tu empoderamiento financiero y evitará que cometas errores habituales o seas víctima fácil de abusos financieros.

Página web del curso: https://www.coursera.org/learn/finanzas-basicas

Analizando las Políticas Económicas

¿Dónde?: IE Business School

¿Cuánto dura?: 5 semanas

Sobre el curso: Este curso utiliza un enfoque no técnico para analizar la forma en la que los gobiernos utilizan políticas económicas para influenciar la economía de sus países. Al finalizar el curso el participante hablará con propiedad sobre temas como la deuda y el déficit de los países, podrá examinar las políticas fiscales y monetarias así como las reformas estructurales de los países.

Página web del curso: https://www.coursera.org/learn/analizando-politicas-economicas



Contabilidad para no contadores



¿Dónde?: Universidad Nacional Autónoma de México

¿Cuánto dura?: 5 semanas

Sobre el curso: En este curso, vas a entrar al fascinante mundo de la contabilidad. Esta técnica te permitirá tomar decisiones en tu vida empresarial, corporativa, personal, profesional y de emprendedor. Entrarás al mundo de la Contabilidad para no Contadores. Vas a lograr definir qué es la contabilidad, en qué consiste y cuáles son sus principios fundamentales. También descubrirás su utilidad en tu vida cotidiana y al profesional al que debes recurrir y confiar tu vida contable. Además, podrás saber qué nos dice la información financiera, qué y cómo debemos leerla y qué decisiones tomar basados en ella.

Página web del curso: https://www.coursera.org/learn/contabilidad

Emprendedorismo

Desafíos y oportunidades en la economía digital

¿Dónde?: Banco Interamericano de Desarrollo

¿Cuánto dura?: 6 semanas

Sobre el curso: Las nuevas tecnologías – desde los computadores y los smartphones hasta el “IoT” o Internet de las cosas, la nube y el blockchain – han pasado a dominar nuestro entorno inmediato y han generado una verdadera cuarta revolución industrial. Desde el hogar hasta el trabajo, ciudadanos, gobiernos y empresas se ven enfrentados a preguntas inquietantes: ¿cómo puede un gobierno aprovechar los avances tecnológicos para lograr una mejor relación con sus ciudadanos? ¿Qué oportunidades generan estas nuevas tecnologías para las empresas?

Página web del curso: https://www.edx.org/es/course/la-nueva-economia-digital-en-america-latina-y-el-caribe



Compra programática de medios: Publicidad online en tiempo real

¿Dónde?: Universidad Austral

¿Cuánto dura?: 4 semanas

Sobre el curso: La compra programática nació como una tendencia hace unos años y hoy es el corazón de las estrategias digitales, tanto de Display como de Video. Ha generado una disrupción en la planificación digital, dejando a los medios tradicionales en segundo plano y dándole protagonismo a las audiencias. Enfocado en el uso de la data, la compra programática es la clave hacia la maximización de resultados.

Página web del curso: https://www.coursera.org/learn/compra-programatica



Camino a la Excelencia en Gestión de Proyectos

¿Dónde?: Pontificia Universidad Católica de Chile

¿Cuánto dura?: 5 semanas

Sobre el curso: El curso describe los tres principales componentes de Lean Project Management (Gestión de Proyectos sin Pérdidas), estos son: (1) La filosofía de producción lean, la que proveniente de la industria automotriz japonesa. (2) El cambio cultural, la implementación de lean depende de las personas y veremos qué características son necesarias para la excelencia en gestión de proyectos y qué condiciones contractuales ayudan a generar una mejor cultura. (3) La tecnología, veremos métodos y técnicas lean tales cómo mapeo de la cadena de valor, sistema de planificaciónel último planificador, entre otros.

Página web del curso: https://www.coursera.org/learn/gestion-organizaciones-efectivas

Desarrollo rápido de productos innovadores para mercados emergentes

¿Dónde?:

¿Cuánto dura?: 8 semanas

Sobre el curso: El objetivo del curso es aprender el proceso para el Desarrollo Rápido de Productos Innovadores para mercados emergentes a través de la aplicación de 3 fases: Imaginación (Divergencia), Conceptualización (Estructuración) y Diseño (Convergencia).

Página web del curso: https://www.coursera.org/learn/innovacion