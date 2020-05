Estos son los 5 lugares para comprar dólares ilimitados desde Argentina: cuál tiene el mejor precio

Como parte de la estrategia de descomprimir la operatoria del dólar MEP y CCL, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció un “parking” de cinco días hábiles a la compra de bonos, lo que en la práctica implica que quien quiere entrar en pesos y salir en dólares a través de la compraventa de títulos públicos, deberá afrontar el riesgo que supone la fluctuación de los valores hasta que se cumpla el plazo para vender los bonos y hacerse con los dólares. Esta nueva restricción a la compra-venta de títulos públicos afectará particularmente a las operaciones de dolarización mediante operaciones bursátiles, que se conocen como dólar MEP o "contado con liquidación". El directorio de la CNV aprobó la Resolución General N° 841/2020 que establece un plazo mínimo de 5 días hábiles, contados desde la acreditación, como requisito para dar curso a la liquidación en moneda extranjera, y para hacer las transferencias a entidades del exterior.

Ante esta nueva restricción, toma cada vez más fuerza el resguardo de valor a través de alternativas que no estén tan controladas. Una de las más usadas en la Argentina son las criptomonedas.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está mucho menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar.

Para comprar criptomonedas, de las cuales hay de muchos tipos y precios, conviene acercarse a una exchange cripto. Se trata de empresas que ofrecen una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Como las criptomonedas son activos digitales, necesitan de tecnologías especiales para poder transaccionarse y almancenarse de manera segura. Por lo general, todos los exchanges que operan en la Argentina ofrecen a sus usuarios estas facilidades.

Las herramientas más comúnes y más importantes son, por un lado, la wallet o billetera digital donde se guardan las contraseñas para acceder a los bitcoins y otras criptomonedas. Cabe recordar que en muchos exchanges la misma plataforma ofrece toda la tecnología necesaria para hacer la conversión de pesos a criptomonedas, por lo que el cliente solo debe generar y validar un usuario en dicha plataforma. Sin embargo, la autonomía del cliente pasar a ser potestad de la empresa ya que ellos son quienes manejan la billetera virtual y aceptan o rechazan las transacciones. Por otro lado, estas empresas también ofrecen la tecnología de trading o compra-venta, que permite al usuario de manera más fácil y rápida vender y comprar criptomonedas según corresponda.

Cabe destacar que la compra de criptomonedas en Argentina es legal, aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). Del mismo, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite diario de US$ 200 que tiene el dinero papel.

¿En dónde se pueden comprar criptomonedas en Argentina?

La mayoría de los exchanges locales ofrecen las facilidades mínimas para operar y la elección depende del criterio del usuario a nivel individual. Algunas plataformas se enfocan más que otras en cuestiones relacionadas al trading, mientras que otras se esmeran en ofrecer mejor atención al cliente, como así también están las que tienen más y menos comisiones.

Bitso:

Es una plataforma que permite la compra de criptomonedas populares como Bitcoin y, además, cuenta con una plataforma de trading que permite a los usuarios invertir en una u otra cripto y ganar dinero en operaciones de compra venta como si se tratara de acciones.

Qubit brokers:

Como su nombre indica, es una plataforma de brokers de bolsa e inversiones con opción para criptomonedas. Ofrece precios personalizados a través de un servicio de venta OTC para compradores institucionales. Además ofrecen asesoría personalizada.

Ripio:

Es una de las primeras plataformas de criptomonedas del país y también suele ser una de las más baratas. Ofrece una wallet de desarrollo propio y permite fondeár las cuentas por transferencia bancaria, Mercado Pago o en efectivo. Tiene más de 300.000 usuarios y operaciones en toda la región.

BuenBit:

Otra de las plataformas que ofrece servicios de exchange y compra-venta. Lo más relevante es que son el partner oficial de la criptomoneda estable DAI. Esta stablecoin es diferente a las demás criptomonedas porque su precio flutúa asintóticamente a US$ 1 y por lo tanto no es una criptomoneda de especulación sino de reserva de valor.

SatoshiTango:

Otro de los exchanges pioneros de la región. Trabaja con Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple y Bitcoin Cash. Según los propios usuarios, es una de las más recomendadas en atención al cliente aunque sus comisiones y precios suelen ser más altos que otros exchanges.

En el sitio Coinmonitor.info se puede ver la valuación de cada exchange, el valor de la criptomoneda en pesos y el precio de venta de las criptomonedas (que toma como referencia el exchange Bitstamp).

Otra alternativa a los exchanges es la compra venta P2P (peer-to-peer) donde el comprador y vendedor necesitan su propia infraestructura de almacenamiento y control de criptomonedas (una wallet que no es la proporcionada por el exchange). A través del sitio localbitcoins los diferentes usuarios pueden generar o aceptar ordenes de compra-venta de criptomonedas.