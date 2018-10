Estos son los 3 "principios" del hombre más rico del mundo para alcanzar el éxito

El fundador de Amazon desplazó al líder de esa lista, Bill Gates, quien no se movió de la cima en 20 años. Amazon fue lanzada oficialmente en 1994, justo el año en el que Bill Gates comenzó a encabezar la lista del hombre más rico del mundo, y de la mano de Jeff Bezos se convirtió en una de las empresas más importantes del ecosistema tecnológico y de negocios. Para poder llegar a la cima, el emprendedor más exitoso del mundo se apoya en tres principios fundamentales que guían su actividad empresaria.

La austeridad ante todo

Para el empresario, la austeridad es una de las claves más importantes para triunfar en los negocio. Jeff Bezos tiene la mentalidad de ser austero pero no tacaño. Cuenta la historia que, en el inicio de la compañía, Bezos construyó su propio escritorio con una puerta a la cual le puso patas porque más barato que un escritorio. Hoy en día, su escritorio sigue siendo una puerta (no la misma de sus inicios), pero es una seña de la austeridad que practica.

En palabras de Bezos: "Tratamos de no gastar dinero en cosas que no le añaden valor al cliente". Com conmemoración, los empleados que aportan ideas para ahorrar costos en Amazon son premiados con el “Premio Escritorio de la Puerta” que es una versión en miniatura de este tipo firmada por él.

El cliente siempre tiene la razón

Una de sus máximas reza que si una empresa se enfoca demasiado en la competencia terminará necesitando siempre esperar a que algún competidor innove para mover las piezas propias, mientras que si el foco está en el consumidor siempre se irá a la vanguardia.

Otra de las razones por las cuales Jeff Bezos considera al consumidor importante es por el poder que tienen un cliente insatisfecho, quien en el medio tradicional puede emitir su molestia hasta con 6 personas, mientras que online ese poder crece exponencialmente al poder transmitirlo a cerca de 6.000.

Es esta la razón por la que Amazon invierte una gran cantidad de dinero en servicios e innovación relacionados a la relación del cliente con su compra.

La vista en el horizonte

Sin lugar a duda el tercer elemento que ha hecho exitoso a Jeff Bezos es su visión a largo plazo. ÉL sabía que su negocio no iba a ser el de libros para siempre, por que jamás dejo de buscar modelos de negocios alternativo a la venta de productos a través de su e-commerce. En cuanto a su incursión en la bolsa de valores, tampoco buscó una rentabilidad a corto plazo y por lo general siempre apostó a empresas basándose en sus fundamentals antes que en una cuestión puramente especulativa.



Su idea firme de la importancia de pensar a largo plazo es tangible en el proyecto "The Long Now" que consiste en la construcción que mandó a hacer en el desierto de Texas de un reloj de 60 metros que contará el tiempo durante los próximos 10.000 años.