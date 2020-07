Estos argentinos le dan vida a un sector "hundido": facturan $ 3 M y los eligen las grandes marcas

La pandemia de COVID-19 y el aislamiento obligatorio en Argentina pusieron en jaque a miles empresas de la industria textil, cerrando sus operaciones y actividades. Tres emprendedores argentinos lanzaron la aplicación Vindu para acelerar la transformación digital y readaptar los modelos de negocios de los negocios de ropa a las nuevas tecnologías.

Nicolás Martinet, Arturo Pfeiffer y Christian Martinet crearon “Vindu”, una plataforma que nuclea 48 marcas de moda. Contaron una inversión inicial de US$ 100 mil para comenzar una app enfocada tanto en los consumidores como en las empresas textiles, uno de los sectores más golpeados frente a la pandemia y la crisis. Estiman que facturarán $ 3 millones antes de fin de año.

Nicolás Martinet, CEO de Vindu, señala que, “pese a la complejidad del escenario, el comienzo fue auspicioso, porque ofrecemos una plataforma acorde a las necesidades de los usuarios y de las marcas del sector textil. Ahora, con algunas fases ya afianzadas, el objetivo es llegar a 30 mil usuarios, alcanzar las 500 marcas para este año y sumar mercados de Chile, Brasil y México. Para lograr estas metas, en estos momentos estamos en una ronda en búsqueda de una nueva inversión de 150.000 dólares”. Actualmente, Vindu contabiliza alrededor de 5 mil usuarios registrados. La aplicación está disponible para Android y iOS: es práctica y fácil de usar.

Como método de pago, la aplicación permite pagar con MercadoPago: las ventas se le acreditan a las marcas al momento que se realizan. La billetera virtual de MercadoLibre se convirtió en “esencial” durante la pandemia ya que evita el contacto físico y potenció los negocios de los comercios.

Vindu tiene 4.6 estrellas en el Play Store de Android y opiniones positivas: “Recién hice la primera compra y me pareció una aplicación muy buena y conveniente”, escriben. “Compré sin conocerlos. Llegó todo perfecto. Sumen más marcas y les dejo una estrella más”. “Es una aplicación fácil de usar y la atención que brindan es buenísima”. “Realicé un pedido y me llegó todo en orden y rapidísimo”. “Bien lograda. Aproveché su código de descuento”.

Algunas de las marcas que pueden encontrarse en Vindu son Estancias, Cenidor, Miye, Dorian, Chicdenim, Somos Bona, Ranji, Gueya, Abso, Les pauls, La cofradía, Calee, Mozambique, Palmera, entre otras.

“Suele ocurrirle a muchos usuarios que, al comprar ropa o calzado vía online, tienen el inconveniente de saber si el artículo le va a quedar bien o no. Y también pasa que, en el caso de cambiar una prenda, el proceso es engorroso, lento y muchas veces caro. Todo esto Vindu lo conoce, y por eso ofrece, no sólo el primer envío gratis, sino que pone a disposición una devolución y nuevo envío sin cargo, en caso de que la medida no sea correcta”, explica Martinet.