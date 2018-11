Este "virus de celular" te puede estar robando datos de internet: cómo protegerse

Un experto en ciberseguridad de la compañía Eset alertó por Twitter, recientemente, que unas 15 aplicaciones de la Play Store de Google eran en realidad un malware que termina por infectar el teléfono de los usuarios. Para el momento en que se levantó la alerta, el número de víctimas que ascendía a 500.000. Dos de las 15 aplicaciones estaban entre las más descargadas, lo cual generaba bastante más visibilidad.

Don't install these apps from Google Play - it's malware.



Details:

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo