Este millonario argentino explicación por qué Argentina "zafó" de la crisis y a Chile "le explotó la bomba"

La economía chilena cayó por segundo mes consecutivo en noviembre de 2019 (-3,3%), debido a una menor actividad minera y al impacto de la crisis social que atraviesa el país. Al entregar el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre pasado, que anticipa el posterior cálculo del Producto Bruto Interno (PBI), el Banco Central reportó una caída del 3,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La caída se suma a la contracción del 3,4% registrada en octubre, el mes en que estalló la crisis en Chile, que ha dejado hasta ahora 29 muertos.

Ante este escenario, fueron varias las personalidades que ofrecieron sus puntos de vista. Desde la "curiosa" teoría de conspiración de Javier Milei hasta la "desmitificación" de la supuesta riqueza chilena. Son varias las hipótesis que se trabajan para entender, incluso luego de este tiempo, el origen de los estallidos sociales en Chile.

Una de las que más llamó la atención fue la de Martín Varsavsky. El ex emprendedor argentino, ya radicado en España, explicó cuál es para el la verdadera razón de las protestas chilenas.

"Chile, el niño modeo del crecimiento económico en América latina explotó. Algunos acusan a los narcos, otros a los cubanos y venezolanos pero la explicación es simple. Se trata de la gente", aventuró el ex empresario de las telcos y los negocios de las .com

"Al contrario que los países vecinos como Uruguay y Argentina, la democracia en Chile funciona para muy pocos. Chile tiene un sistema privado de educación y salud absurdamente caro. El sistema de pensiones privatizado no se cumplió, los jubilados están en quiebra", explicó en otros tuits. Varsavsky estimó que "el salario mínimo en Chile es de US$ 450 pero la Universidad cuesta US$ 600 por mes, el seguro médico cuesta US$ 500 y el transporte público US$ 350 por mes sólo para ir a trabajar".

El emprendedor, ahora dedicado al negocio de la fertilidad, también cargo contra la clase política. "Los políticos europeos ganan entre 3 y 8 veces el salario mínimo. Pero en Chile ese número es 30 veces el salario minímo".