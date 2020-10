Este millonario argentino anticuarentena le pegó a Kicillof: "No sabe emprender, tuvo un bar y quebró"

El economista kirchnerista Sergio Chouza publicó en Twitter una parte del discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el que discutía el trabajo de emprendedores argentinos. Los usuarios explotaron y el emprendedor argentino Martín Varsavsky dio su particular visión sobre los emprendedores y cruzó Chouza por estar de acuerdo con los dichos de Kicillof.

“Los emprendedores para el Gobierno anterior eran algo así como los de las películas norteamericanas que en un garaje se les ocurre una fantástica idea, trabajan solitos, la patentan, la ponen en la Bolsa de Wall Street en Nueva York, se llenan de plata, se compran un yate y se convierten en millonarios que andan por ahí despilfarrando dinero”, apuntó.

“Nunca pensaron que los verdaderos emprendedores de la República Argentina son los trabajadores colectivos particularmente los asociados a través de las cooperativas, de los pequeños emprendimientos que le ponen cabeza, corazón e ingenio para convertir un manejo de fierros en una fuente de ingresos y productos de primerísima calidad”, concluyó en medio de aplausos.

Genial Axel, sobre los "emprendedores" �� pic.twitter.com/59IsletkxT — Sergio Chouza (@SergioChouza) October 28, 2020

Varsavsky citó el tuit de Chouza: “Mercado Libre, Globant nacieron en cuartuchos y dan decenas de miles de trabajos bien pagos, pero este personaje no lo entiende y se dedica a basurear a los emprendedores que nos lo poco que aún funciona en Argentina”, escribió. Es el fundador de Jazztel and Prelude Fertility (una de las empresas de fertilidad más grande de los Estados Unidos) y CEO de Overture Fertility (firma que construye un robot que diagnostica embriones humanos). Varsavsky estaba exiliado en España y hace años no vive en Argentina.

Mercado Libre, Globant nacieron en cartuchos y dan decenas de miles de trabajos bien pagos, pero este personaje no lo entiende y se dedica a basurear a los emprendedores que nos lo poco que aún funciona en Argentina. https://t.co/NhF0rijdkC — Martin Varsavsky (@martinvars) October 29, 2020

Chouza se dirigió directamente a él y le contestó: “No basurea a nadie, muestra que también existen a otras realidades”, renegó.

Varsavsky no se quedó callado y le respondió: “Si querés juzgar si un comentario es o no antisemita preguntale a un judío. Si te digo que como emprendedor me sentí basureado, creeme. Seguro que mis amigos emprendedores piensan igual. Con gobernantes así no dan ganas de invertir”, sentenció.

El ex secretario de Comercio Interior en la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Guillermo Moreno en junio pasado dijo que “en 2001 Kicillof tenía un café y lo tuvo que cerrar porque quebró”.

“Un ministro de Economía que no pasó por el sector privado no puede estar en el público. Kicillof, por ejemplo, nunca fue gerente de ninguna empresa. Lo máximo que tuvo fue un café, que en 2001 lo tuvo que cerrar porque quebró. Me lo dijo él a mí y después nunca más trabajó”, manifestó.

"Si no te formaste en la calle no podés ser ministro de Economía. Traelo acá y debatimos. No es un empresario. Traelo acá, que me diga qué empresas manejó y me retracto. Entonces, ¿cómo conocés la economía si no trabajaste en las empresas?", sostuvo.

Los usuarios salieron a la carga y también dieron su opinión sobre la postura del gobernador: “La única experiencia en el sector privado de Kici fue un bar y lo fundió”. “Nunca tuvo un empleo ni emprendimiento en el sector privado”. “No entiende bien el concepto de emprendedor”. “Axel emprendió vivir de nosotros, es en lo único que le fue bien”. “Pobre Kicillof”. “Este inepto no entiende de innovación”. “Se nota que en su vida trabajaron. Qué bronca”. “Si después quiere comprarse un yate es tema de él”. “No pueden tener una distorsión tan grande de la realidad”.