Este “gurú” financiero le gana al super: creó un mayorista online y vende de todo más barato

Pablo Ricatti es un reconocido tuitero (@pricatti) que tomó fama mediática en 2019, cuando logró financiar exitosamente un proyecto para poner una fábrica de chipá sin TACC exclusivamente a través de Twitter. Recibió 669 propuestas por un total de US$ 4.895.444, según consigna el diario Clarín. Al final, quedarón 373 accionistas con un aporte promedio de US$ 6.020. Dejó afuera interesados que querían poner mucho dinero para evitar que nadie tuviera demasiado peso en una votación. En total, el emprendimiento arrancó con US$ 2.245.740. Finalmente, tras la devaluación de finales de 2019, el proyecto no se llevo a cabo.

Mientras tanto, Ricatti siguió trabajando en su empresa panificadora, solamente que ya se había radicado en el Paraguay. Su compañía, actualmente, trabaja fabricando panes de panchos y hamburguesas y emplea a unas 52 personas en La Matanza. Como a tantos otros, la crisis económica y santaria le pegó duró y vio su negocio paralizado. Pero tuvo una idea.

Ricatti reflotó una idea contemplada en su antiguo proyecto tuitero: convertirse en un canal de distribución de productos alimenticios, propios y de otras empresas, que vaya directamente de la fábrica al consumidor final. Es lo que dio en llamar Origen Directo.

Venimos bien, les agradezco a los 3000 clientes que confiaron desde antes de arrancar y con los que estamos testeando los sistemas y las entregas de @origendirecto en cuanto confirmemos que todo viene ok y que el servicio es el que prometimos se irán abriendo clientes (sigue) — Pablo Ricatti (@pricatti) May 2, 2020

En estos días armó un portafolio de productos: a lo que ya vendía -hamburguesas, salchichas refrigeradas, pan de panchos y de hamburguesa, papas pre fritas- le sumó panes La Venenziana, productos Dulcor, rapiditas, mermeladas, aceitunas, fideos Morixe, un dulce de leche fabricado en Chivilcoy. Y espera que se vayan sumando más empresas productoras que quieran vender a través de este canal.

La idea, según su propio creador, Pablo Ricatti, en diálogo con Infotechnology. Y dice: "arranco de la necesidad del coronavirus, cerraron nuestros clientes habituales, teniamos capacidad ociosa de logística y produccion". "Contacte proveedores y abrimos una cuenta en Twitter", agrega, donde ya tienen 3.000 seguidores/clientes y unas 7.000 personas en espera.

"Tenemos la limitante logistica para repartir porque no tenemos 1 millones camionetas para milloens de clientes. Entonces lo que hicimos fue ir ordenadamente para validar procesos y aprender. La idea prinicpal es obtener la satisfaccion del cliente, que llegue lo que pidio al precio que lo pidio y resolver rapido los problemas", justifica Ricatti, hoy por hoy ofrece entregas en 24hs.

La empresa ya vendió $ 2 millones en productos "con 100% de entregas satisfactorias con pocos faltantes a los que se devolvio en el monto. Son clientes reales", explica Ricatti. A través de la plataforma se pueden pedir solamente los productos que están en stock (por lo que el sitio no muestra lo que tiene 0 stock) y los productos son exclusivamente de la categoría alimentos. "Tenemos proveedores de todo tipo, pyme, cooperativas, de consumo masivo. Lo unico que hicimos fue pasar de mayoriasta a minoritas", dice Ricatti. Las entregas son siempre a la puerta de la casa y se puede pagar con débito y crédito. Los productos, además, se consiguen a precio de mayoristas así que es más barato que el supermercado. Actualmente entregan en Capital y zona norte y sur de GBA.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO