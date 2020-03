Este "gurú" explicó cuál es la verdadera razón por la que nadie abre empresas en el país: a dónde se están "fugando"

El Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) nació a la luz de la Ley de Emprendedores que fue fuertemente promulgada por la administración Cambiemos durante su gestión. El régimen SAS permitía la creación rápida de empresas, con mínimos requisitos y a través de internet. "Es un nuevo tipo societario que, a diferencia de una SA o SRL, se puede constituir de manera simple, rápida y desde una computadora, ahorrando costos y haciendo menos trámites", se presentaban en la web oficial del Estado.

Sin embargo, el gobierno decidió suspenderlas durante un período de 180 días para pasarlas a revisión. Según pudo saber El Cronista, la norma elimina, además, la posibilidad de llevar los libros contables y societarios de forma digital y exige volver a hacerlo en papel.

Desde el oficialismo criticaron que no es necesario ser emprendedor para constituirlas, que se habilita un objeto tan amplio que no se puede controlar si el capital es suficiente para cumplir su finalidad. Además, no inscriben balances por resolución, no se sabe qué capital poseen y con qué patrimonio podrían responder. Por último, el capital social para consituirlas es de apenas dos salarios mínimos, unos $34.000.

El empresario Mariano Sardáns aprovecho la red social Twitter para criticar duramente la propuesta del gobierno. El CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI comentó su caso personal.

En 1998 y aún viviendo en los EEUU, con sólo una tarjeta de crédito y una conexión a Internet, constituí Financial Design International Inc. (������). A los días me llegaron los documentos y sello corporativo -ambos dos hoy ya no se requieren de forma...https://t.co/WzA8ZwWwSD — Mariano Sardáns ������������ (@marianosardans) February 29, 2020

El empresario se refirió a su compañía, FDI Gerenciadora de Patrimonios, dedicada a la asesoría financiera sobre patrimonios. El CEO contó que cuando abrió su empresa en 1998 logró abrir su empresa en EE.UU. en muy poco tiempo y con pocas dificultades.

El empresario criticó la medida y aseguró que "abrir una empresa debería ser como comprar por Mercado Libre" y explicó que por eso "muchas empresas latinoamericanas se radican en otros países".