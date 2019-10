Este "gurú económico" de EE.UU. explicó por qué el cepo es la única salida a la crisis

La crisis económica argentina no pasó desapercibida para los medios del extranjero. Luego de la implementación de un nuevo control cambiario respecto a la compra de divisa norteamericana, algunos analistas explicaron la visión "desde afuera" sobre el país. Así fue como Brad Setser, que trabaja en el think tank nortemericano Council of Foreign Affairs, explicó vía redes sociales porque el cepo era un "mal inevitable".

"No es difícil ver por qué Argentina endureció sus controles de capital hoy. El ritmo de las salidas durante los últimos 2 meses, y el drenaje de las reservas (netas), fue insostenible", escribió el investigador desde su cuenta de Twitter. El tuit incluye un enlace a una nota del sitio Reuters que habla sobre la decisión del BCRA tras las PASO.

"Los peronistas de Argentina volvieron al poder el domingo, derrocando al conservador Mauricio Macri en un resultado electoral que pone a la tercera economía más grande de América Latina nuevamente bajo el control de un gobierno más izquierdista después de que fue golpeada por la crisis económica", informó la agencia de noticias.

"El país ha estado lidiando con mercados frenéticos desde la votación en las elecciones primarias de agosto donde el candidato peronista Alberto Fernández, ahora presidente electo, venció a Macri, provocando una venta masiva de la moneda, bonos y acciones locales", agregaron.

El analista luego expone un gráfico donde se muestran cómo se licuaron las divisas a medida que aumentaban los gastos de deuda. Luego, el experto explica cómo "no hay dudas que la fuga de capitales fue un gran contribuyente a la pérdida de US$ 18.000 millones en agosto y septiembre" en referencia al movimiento de divisas por parte de los ahorristas (residents).

A continuación hace una comparativa con la crisis turca pero marca una diferencia significativa respecto a Argentina.

"Los turcos han cambiado de depósitos en liras nacionales a depósitos en dólares nacionales algunas veces, pero en general mantienen sus fondos en Turquía...", expresó el analista, dejando entrever que en Argentina la confianza en el sistema es mucho menor.