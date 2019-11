Este es "truco barato" para ver 130 versiones de Netflix (y todo el contenido oculto)

Un VPN, cuyas siglas significa en inglés Red Privada Virtual, es un software para conectare a diferentes servicios de internet de manera privada, anónima y global: la función principal de los VPN es "cambiar" la IP (dirección de la computadora que se está conectando a algún lado, para explicarlo muy a grosso modo), que tiene como consecuencia modificar la ubicación geográfica aparente del usuario (es decir: este se conecta a un servidor en otro lugar -EE.UU., por ejemplo- y desde ahí al servicio que quiere acceder). De esta manera, a través de un proxy, uno que está en la Argentina se conecta a la web como si estuviera en otro país.

En el caso de Netflix y otros proveedores de streaming internacionales como Amazon Prime Video, la cuestión es más complicada desde enero de 2016. ¿Qué sucedió? La internacionalización y crecimiento exponencial de la plataforma creada por Reed Hastings. Los distribuidores que se asociaron con Netflix se dieron cuenta que los VPN les costaba dinero y eso sí afectaba directamente al negocio.

Netflix tuvo que aumentar la presión "técnica" para evitar que las personas utilicen la VPN para ver los contenidos de catálogos fuera de sus territorios. Específicamente, en su términos y conciones (el contrato que firmamos haciendo clic al darnos de alta en cualquier servicio y que -casi- ninguno lee) dice: "Usted puede ver el contenido de Netflix principalmente en el país donde estableció su cuenta y solo en los lugares geográficos en los que ofrecemos nuestro servicio y donde se tenga licencia para ese contenido. El contenido que puede estar disponible para ver puede variar según la ubicación geográfica y cambia periódicamente".

Después de China, el sistema de detección de VPN más eficaz lo tiene Netflix, reporta el sitio web Cloudwards. Basicamente, la plataforma impide la reproducción de la película excepto que se desconecte la red virtual en cuestión. Incluso aquellos que lo utilizan por cuestiones de seguridad se ven perjudicados, lo que provocó que la empresa de Hasting sea acusada de estar "haciendo una guerra en contra de la privacidad".

¿Es legal usar VPN? "Vos tenés una relación contractual con Netflix y lo que habría es una infracción de ese contraro, no un delitoa la propiedad intelectual", reflexiona Enrique Chaparro, especialista en seguridad de los sistemas de información y, en sus palabras, propagandista del software libre. "A lo sumo, lo que pueden hacer es cancelar el contrato."

¿Cuál es mejor?

La prioridad número uno es claramente el rendimiento, ya que una conexión rápida y confiable es obviamente buena para la transmisión constante sin el temido almacenamiento en búfer. Un alto número de servidores también es una gran ventaja en términos de encontrar una buena conexión. Los clientes nativos fáciles de usar, idealmente optimizados para la transmisión, con un amplio soporte para varios dispositivos, es deseable para poder ver desde el smartphone, la tele o la tablet.

Si bien hay varios -la mayoria- que ya no funcionan con Netflix, otros todavía sí, con salvedades, como son los casos de Express VPN y NordVPN. ¿Por qué esto es así? "Hay algunas que prefieren tener buena relación con Netflix y tienen acuerdos de palabras para facilitar la detección de sus servidores. A otras no les interesa esto", expresa Chaparro.

Las siguientes son las dos mejores para utilizar con Netflix:

Es, para los que saben, el mejor servicio de VPN que puede contratarse. Cuenta con más de 2.000 servidores (se elegir entre 148 ciudades de 94 países) y tiene aplicaciones para Windows, Mac, iOS, Android y Linux. La velocidad es excelente, apenas se pierde respecto a la "normal". Si bien no tiene prueba gratuita, existe la posibilidad de pedir la devolución del dinero los primeros 30 días (esto se hace solo en inglés y a través del chat de atención al cliente, es un poco engorroso). Cuesta US$ 13 por mes o US$ 100 si se paga directamente el plan anual y es la mejor para usar en dispositivos móviles.

Con Netflix a veces exigen probar distintas locaciones pero seguro que una funciona. En el caso de Amazon Prime Video, solo funciona desde la PC o notebook y hace falta pedir ayuda al servicio de atención al cliente.

Tiene base en Panamá y provee 1.095 servidores en 61 países. Incluye también un "kill switch" para utilizar en caso de que la VPN deje de funcionar, protegiendo la privacidad del usuario en todo momento, y también un ad-blocker.

Por mes cuesta US$ 11,95 aunque tiene planes para reducir el gasto: US$ 108 por tres años, US$ 96 por dos y US$ 84 por un año completo.