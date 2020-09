Este es el trabajo con el mejor sueldo "de base" del país: qué empresas los buscan

Durante la pandemia se volvieron aún más buscados los puestos de tecnología. Dada la presión para apurar los procesos digitales, las empresas cada vez más necesitan perfiles técnicos que permitan generar una infraestructura correcta para ventas por e-commerce y atención a distancia, entre otras cuestiones necesarias para la "nueva normalidad" generada por la pandemia.

Según la reciente encuesta realizada por SysArmy, de la que participaron alrededor de 6.000 trabajadores del sector de todo el país, solo el 8% de los consultados aseguró haber recibido algún tipo de ajuste por inflación en lo que va de 2020. A esto se suma que el 60% no recibió ningún tipo de bono compensatorio. Por otra parte, el estudio también detalla cuáles son los puestos mejores pagos. En el top de la pirámide están los gerentes y directores del área, con sueldos que se ubican por arriba de los $190.000.

Mediana salarial de tecnología. Fuente: SysArmy

A estos los siguen los arquitectos, los líderes técnicos y los product managers, que tienen ingresos que van desde los $122.000 a los $160.000. Las herramientas y skills técnicos más buscados son Amazon Web Service, Kubernetes, Docker y Heroku. Por último, en programación, los que más están ganando son los programadores de apps para celulares, ya sea para Apple o Android.

En términos de aumento salarial, según Mercer, el sector de tecnología lidera los aumentos: Fintech (42,7%), High Tech (41,8%), Retail (40,4%), Consumo Masivo (40,2%), Agro (40,1%), Ciencias de la Vida (40%) y Automotriz (40%).

Otros skills que están gozando de altos salarios son la ciencia de datos: esta engloba matemática, conocimientos en computación, estadísticas y experiencia en el campo. Se necesita conocimiento en lenguaje de programación R para aplicarlo en estadísticas y probabilística. Python para programar redes neuronales y machine learning. Para visualizar datos se recomienda interiorizarse en SAS y SAP. Lo esencial que un Data Scientist debe tener es conocimiento en SQL y bases de datos ya que el 90% del trabajo es depurar datos. Un científico de datos gana en promedio $101 mil al mes en Argentina. Mientras que un analista de datos gana entre $33 mil a $121 mil al mes, según Glassdoor.

Al combinar la inteligencia humana y artificial, surgen ideas inteligentes que podrían dar a las empresas una ventaja en el mercado. La IA tiene como objetivo “ayudar” a las computadoras a entender e interactuar con las personas de manera más natural utilizando modelos machine learning. El lenguaje de programación Python es el preferido por su simplicidad seguido por R y Java. Según el sitio de sueldos Indeed, los sueldos en este campo en Estados Unidos empiezan desde US$ 39 mil US$ 140 mil al año.

Los testers, por su parte, deben saber trabajar en equipo para identificar y gestionar riesgos. Son capaces de leer código y escribir bases de datos en SQL. Java y JavaScript son los lenguajes de programación más comúnes entre los testers. También C# y Python son utilizados en este campo. En Estados Unidos, un software tester gana entre US$ 32 mil a US$200 mil anuales.