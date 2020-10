Este es "el mejor trabajo del mundo" según Harvard: acá pagan $ 150.000 y sobran vacantes

Durante la pandemia se volvieron aún más buscados los puestos de tecnología. En este contexto, surgieron capacitaciones online de programación para aprender desde casa. Todos los principiantes se preguntan por dónde empezar ya que se trata de un universo muy grande: el lenguaje de programación Python es el preferido por su simplicidad seguido por R y Java mientras que idiomas como React y Node.js tomaron fuerza en la industria en el último tiempo. Sin embargo, no hay un lenguaje de programación que pueda utilizarse para todos los casos. La mayoría de los cursos que surgieron durante la pandemia se enfocaron en Python y Java.

Python tiene conceptos claves como variables, estructuras y operadores que son bastante fáciles de aprender. En las primeras unidades de los cursos se aprenderá OOP (programación orientada a objetos), expresiones comunes en Python, estructuras y funciones. Es clave hacer hincapié en entender correctamente OOP ya que es la base de muchas aplicaciones complejas. Análisis de datos, Django, Flask y automatización son algunos de los tópicos tratados. Según el sitio de sueldos Glassdoor, en la Argentina un desarrollador Python gana entre $42.000 y $158.000 al mes.

Otros skills que están gozando de altos salarios son la ciencia de datos: esta engloba matemática, conocimientos en computación, estadísticas y experiencia en el campo. Se necesita conocimiento en lenguaje de programación R para aplicarlo en estadísticas y probabilística. Python para programar redes neuronales y machine learning. Para visualizar datos se recomienda interiorizarse en SAS y SAP. Lo esencial que un Data Scientist debe tener es conocimiento en SQL y bases de datos ya que el 90% del trabajo es depurar datos. Un científico de datos gana en promedio $101.000 al mes en la Argentina, según Glassdoor. Según un relevamiento de la plataforma LinkedIn, los desarrolladores y científicos de datos son algunos de los puestos más solicitados en Argentina.

Nuevos cursos y recomendaciones de expertos para aprender Python

Kaggle, la comunidad en línea de científicos de datos y expertos en machine learning de Google, tiene un desafío para los que están comenzando a aprender Python y ciencia de datos. Se trata de la lista completa de los pasajeros del Titanic: recopila nombres, sexo, edad, el tipo de boleto comprado y si sobrevivieron o no a la tragedia. Este conjunto de datos es utilizado para entrenar a científicos de datos y enseñar métodos básicos. Además, ayuda a los nuevos usuarios a familiarizarse con la plataforma Kaggle. El desafío consiste en crear un modelo que sea capaz de predecir quién sobrevivió y quién no a la tragedia. Los científicos de datos deben trabajar en el modelo una y otra vez para hacerlo cada vez más preciso pero también sirve para que los futuros profesionales trabajen su manera de comunicar y contar historias. El desafío “Titanic: aprender Machine Learning desde una tragedia” está disponible en este link. El blog “Towards Data Science” también explica cómo empezar a desarrollar el modelo acá.

Existe una librería de Python que abarca conocimientos en bases de datos, estadísticas y análisis matemático. La librería es totalmente gratuita y tiene manuales, documentación y material para que los estudiantes puedan aprender los pilares básicos de Data Science, Data Analysis y Python. Para acceder, se debe copiar y pegar el siguiente enlace en el navegador: https://foundations-of-applied-mathematics.github.io/

Giles Mc Mullen, programador y experto en Python, tiene su propio curso para aprender a desarrollar proyectos en Python en Udemy. El curso cuesta US$ 130 sin embargo está de rebaja y cuesta tan solo US$ 11. Se puede acceder a través de este link. Los cursos educativos y libros no pagan el nuevo impuesto a las ganancias del 35%, por tanto, en la tarjeta no figurará ningún recargo por pagar este curso en dólares.

La Universidad de Harvard actualiza su canal de YouTube "CS50" todos los días. El canal está dedicado a su curso de programación, el cual puede encontrarse en la web oficial de la universidad. Esta semana, los profesores Brian Yu y David J. Malan subieron un video sobre los conceptos más importantes de Python. Este enlace te redirigirá al video explicativo.