Este economista se descargó contra las "restricciones argentinas" y se hizó viral

El economista y docente Manuel Adorni -que fue candidato a jefe de Gobierno publicó en la red social Twitter un breve descargo a partir de la publicación del Banco Central de la lista de quienes compraron más de US$ 10.000 durante los últimos 30 días.

"Te matan a impuestos. Te persiguen si compras dólares. Te empobrecen con la inflación. Te matan con la inseguridad. Te funden si estás en blanco. Te aprietan los sindicatos. Te arruinan los juicios laborales. Te venden democracia, te entregan pobreza. Que arranquen lindo finde", tuiteó Adorni, quien fuera precandidato a vicejefe de Gobierno (y luego a jefe de Gobierno) por el Frente Despertar de José Luis Espert hasta que la Justicia electoral lo impidió por cuestiones judiciales que excedieron al econonista. Ahora está alejado del proceso electoral nacional, en el que Espert participa.

La publicación se viralizó rapidámente y alcanzo más de 1.600 retuits y arriba de 5.400 "me gusta".

Sobre su publicación, en comunicación con este medio, el economista apuntó: si en la Argentina uno quiere producir, no se puede "porque los impuestos te arruinan" pero si de cualquier manera uno quiere seguir adelante, hay que recordar que el país tiene la mayor presión tributaria del mundo después de las Comoras, un grupo de islas del continente africano.

La tasa total de impuestos y contribuciones obligatorias que debe abonar una empresa local durante su segundo año de actividad llega al 106%, según un informe del Banco Mundial.

"Si podés te vas a invertir en otro lado", sentencia. "Pero si yo soy un pobre argentino, un pobre mortal que quiere invertir acá, tengo un poco de plata ahorrada y me digo 'qué hago, me pongo un almacen en la esquina de mi casa' y la verdad es que no. Si me desprendo de los dólares, no se si los voy a poder comprar con las restricciones actuales y no los invierto porque me matan a impuestos."

En caso de que uno se anime, que "se la juegue", no se puede "contratar gente porque la ley laboral no me ayuda", desarrolla Adorni. "Ahora, si quiero contratar gente, me arriesgo a todo, tengo al sindicato rompiéndome los vidrios cuando pase algo, cuando no quiera abrir, cuando quiera suspender un empleado o cuando lo quiera echar", amplia.

"Nos quedamos en la democracia de Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, porque pensamos que la democracia es ir cada dos años a votar y eso es lo que nos arruino, pensamos que no había que hacer nada más, pero a la democracia hay que alimentarla con trabajo, con esfuerzo, con producción, con crecimiento, todas cosas que nos hemos olvidado de hacer y hemos transformado un Estado que era la mitad de lo que es hoy en un Estado-monstruo, que es un elefante lento que lo único que hace es aplastarnos."

