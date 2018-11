Este boxeador millonario fue condenado por promover un peligroso activo financiero

El boxeador Floyd Mayweather Jr. y el productor musical DJ Khaled fueron acusados el jueves por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de promover inversiones en ofertas iniciales en criptomonedas sin revelar que habían cobrado por ello. La SEC considera que los tokens de las ICO pueden considerarse como valores y, por lo tanto, deberían estar alcanzados por la ley.

La SEC explicó que Mayweather no notificó a las autoridades haber recibido pagos de tres emisores de ICO, incluidos US$ 100.000 millones de Centra Tech Inc., mientras que Khaled ocultó que esa misma empresa le abonó 50.000 dólares. El boxeador promocionó ICO de Centra Tech Inc. en su cuenta de Twitter diciendo "comienza en unas horas. Consigue el tuyo antes de la venta, yo conseguí el mío". Khaled los promovió en sus redes sociales como "Cambiador de Juego", según la SEC. Mayweather tampoco notificó a las autoridades 200.000 dólares que recibió para promover otras dos ICO.

Esta es la primera vez que la SEC presenta cargos contra particulares por promover ofertas iniciales de monedas y la investigación está en proceso.

"Sin información sobre los pagos, las promociones de ofertas iniciales hechas por Mayweather y Khaled podrían parecer imparciales, en lugar de promociones pagadas". "Los influencers de redes sociales muchas veces son promotores pagados, no inversionistas profesionales, y los valores que ofrecen, independientemente de si son emitidos utilizando certificados tradicionales o en cadena de bloques (blockchain), pueden se fraudes", dijo Steve Peikin, codirector de la división de ejecuciones de la SEC.

Sin admitir o negar los hallazgos de la investigación, Mayweather, Jr. acordó pagar $300,000 en transacciones ilegales, una multa de $300,000 y $14,775 en intereses de prejuzgamiento. Mayweather, Jr. también acordó no promover valores, digitales o de otro tipo, durante tres años.