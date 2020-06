Este argentino te deja comprar dólares libres y sin limites: fundó una empresa en EE.UU. y llegó a Argentina

No es novedoso que los argentinos siempre están a la búsqueda de nuevas maneras de proteger su capital, dado que el peso argentino tiene una larga historia de devaluación y alta sensibilidad a la inflación. En los últimos años cobró fuerza una alternativa tecnológica al ahorro tradicional en dólares -que también sufre otro de los males argentinos, la alta regulación y el control gubernamental- se trata de las criptomonedas y fintech.

De estas empresas, enfocadas en diferentes aspectos de las finanzas digitales, recientemente comenzó a ganar relevancia en la región una llamada Uphold, que promete intercambios libres entre casi todos los tipos posibles de valores: desde metales preciosos hasta criptomonedas.

Uphold fue lanzada por Halsey Minor en noviembre de 2014 con el objetivo de facilitar la transferencia de dinero a todo tipo de usuarios, bajo la filosofía de que cualquier persona del mundo pueda tener acceso a servicios financieros que tradicionalmente han sido relegados a unos pocos privilegiados.

Es de larga data los problemas de inflación que viven los países latinoamericanos y del tercer mundo en forma general. Casos latinoamericanos como el de Venezuela y Argentina para colocar en contexto casos recientes, y el de Ecuador- Colombia en décadas pasadas, son un reflejo de que nuestra economía aún es inmadura y apenas un par de países de este subcontinente se pueden jactar de 'haber controlado' este flagelo.

¿Cómo es?

Actualmente, según informa la misma compañía, cuenta con más de 2 millones de usuarios en el mundo y casi $8.000 millones en transacciones registradas hasta la fecha. La compañía de Silicon Valley genera aproximadamente 7.000 cuentas nuevas cada día. Aprovechando la tecnología blockchain, y gracias a la estructura “Anything-to-Anything” de Uphold, los usuarios y clientes de todo el mundo, pueden intercambiar entre 27 monedas nacionales, 30 cripto-activos y 4 metales preciosos.

La plataforma ofrece accesibilidad financiera e inclusión al permitir a los clientes, prácticamente desde cualquier lugar, abrir una cuenta e intercambiar con cero comisiones o enviar fondos a prácticamente cualquier persona, en todo el mundo, de forma gratuita, incluidos los pagos a empresas y empleados. Las cuentas se pueden financiar a través de 7 redes de criptomonedas, conexiones bancarias en alrededor de 40 países y tarjetas de débito y crédito.

Geográficamente, están entre América latina con casi un tercio del negocio y en EE.UU. con el segundo tercio y el resto es resto del mundo.

"Hay dos lados del negocio, uno es el lado consumidor donde alguien puede abrir una cuenta y puede tener monedas nacionales, euros, libras esterlinas, etcétera. También soportamos 25 criptomonedas y hoy en día 4 metales (como oro, plata y platino) y en 2 semanas llega un producto para América latina que es muy interesante: una cobertura de acciones publicas norteamericanas. Con esta cuenta puede comprar acciones de Apple, Google o Amazon", explica en diálogo con Infotechnology Juan Pablo Thieriot, el CEO argentino de Uphold.

"Esto significa acceso por primera vez para gran parte de latinoamérica al mercado de acciones. La plataforma puede convertir cualquier cosa en cualquier otra, nadie puede pasar hasta ahora una acción de Apple a una de Google directamente, se suele pasar por el dolar o el Bitcoin y se vende en pesos y luego a dolar para la acción. Nosotros tenemos una plataforma bastante diferenciada y sofisticado que nos deja hacer conversiones directas. Así se evita el doble fricción entre uno y otro", agrega Thieriot.

El "Internet del dinero" como se hace llamar la compañía, se diferencia de un banco convencional, al mantener una reserva completa de todos los fondos de los miembros, lo que permite evitar exponer los depósitos a un riesgo significativo y a veces desconocido como ocurre con la banca tradicional y algunos intercambios criptos. Así todos los usuarios de la plataforma pueden monitorear en tiempo real en la página oficial de la compañía las obligaciones en términos porcentuales de la reserva de los activos.

Adicionalmente, un negocio o industria y desea vincular su cuenta Uphold con su firma jurídica, para recibir pagos internacionales instantáneos y seguros, puede integrar la API de código abierto de la plataforma. La compañía permite el servicio Uphold Merchant Services (UMS) que ofrece a los comerciantes acceso a los mercados internacionales sin los costos típicos de los pagos globales transfronterizos.

¿Cómo funciona en Argentina?

Según informó la compañía a este medio, en nuestro país ya existen actualmente 40.000 usuarios de la plataforma. Si bien es posible realizar fondeos de las billeteras de la empresa -que cuenta con oficinas de atención local- no es posible usar esos fondos para gasto corriente directo. Sin embargo, si el negocio acepta criptomonedas, se puede usar el fondeo de esa cuenta para comprar directamente.

Dentro de la plataforma, la relación peso-dólar no es posible directamente. Hay pesos argentinos en Uphold pero, no se puede ingresar desde una cuenta bancaria argentina directamente a la plataforma digital (ya que no cuenta con conectividad bancaria para la argentina sino solo USA, Canadá, Reino Unido y Comunidad Europea). Hay que entrar pesos desde otra relación: ejemplo relación peso-bitcoin-dólar. "Dentro de uphold, para operar, el precio del dólar que se maneja es el oficial", confirman de la empresa.