Estas son las tres letras que usan en Argentina para ganar con el "dólar digital": cómo se usan

Mientras la percepción de valor del peso argentino se sigue desmoronando, y el FMI presiona para que se devalúe aún más, las criptomonedas y stablecoins como DAI y USDC, crecen a niveles récords en interés según los indicadores de Google Trends.

Las búsquedas de USDC y DAI en Google Trends están alcanzando picos de interés en Argentina. En primer lugar, USDC va hacia niveles récords con una puntuación perfecta de 100 según el motor de búsqueda, mientras que por otro lado DAI alcanza niveles de 78 rompiendo máximos del mes de septiembre y aventurándose a un camino que lo acerca a su máxima atención obtenida entre finales de junio y principios de julio.

Google Trends es una herramienta de acceso libre y gratuito brindada por Google, que permite comparar la popularidad de búsqueda de varias palabras o frases; de esta manera conoceremos el nivel de búsqueda de un determinado término (keyword) durante un período de tiempo determinado, permitiéndote identificar las variaciones en las búsquedas en valores relativos basados en una escala de 0 a 100, donde 100 representa el punto más alto en niveles de búsquedas realizadas respecto a un término o palabra clave.

Actualmente existen más de 50 proyectos en el mundo de monedas respaldadas por activos del mundo real o monedas nacionales como el dólar o euro.

“A diferencia de Bitcoin y el resto de las altcoins, las stablecoins son criptoactivos con valor estable, donde las fluctuaciones de su valor no ocurren frecuentemente. Los más comunes suelen estar coletarizados a monedas fiat (es decir, euro, dólar, etcétera). Asimismo, pueden estar respaldados por otros criptoactivos o, los menos frecuentes, por algoritmos que garantizan el valor estable de la misma. Es así como consiguen en parte su estabilidad”, explica Mariano Craiem, cofundador y CTO de Satoshitango, uno de los primeros exchanges locales.

Existen varios grupos de criptomonendas. Algunas están vinculadas a criptomonedas, este tipo de moneda estable tiene una base descentralizada. No está relacionado con una moneda fiat o una materia prima, sino que se ancla a otras criptomonedas. Aún hay pocas de este género. Su ejemplo más conocido es el DAI, que está asociada con Ether. Su precio fijo es 1 DAI = US$ 1. Si el valor del DAI supera US$ 1, el algoritmo ofrece incentivos económicos a los usuarios del Ethereum para que lo cambien por DAI (bajando su precio); y de lo contrario, si el valor es inferior a US$ 1, se ofrece incentivos para cambiar DAI por ETH (aumentando el valor).

Otras están respaldadas por commodities. En este caso, la lógica es bastante parecida a las criptos vinculadas al dinero fiat. Una determinada cantidad de cripto tiene la paridad fija a determinada cantidad de un producto como el oro, el cobre o el petróleo. Lo positivo es que su valor no depende de una entidad bancaria, sino que depende del valor de las materias primas, cuyo valor varía según el contexto económico mundial. Una de las más conocidas de este tipo es Petro, la cripto venezolana, vinculada al valor del petróleo.

Finalmente, existen otras no vinculadas a otro activo. Las llamadas seigniorage, su mecanismo es bastante parecido al de los bancos centrales de cada país. Se establece un valor fijo (por ejemplo: 1 criptomoneda = 1 dólar); si el valor se aleja del precio establecido, la empresa propietaria de la moneda emite o compra los tokens en circulación, de forma que vuelva al precio originalmente pautado. Un ejemplo es NuBits (USNBT), cuyo algoritmo regula su valor.

¿Cómo se explica el renovado interés local por estos activos? más allá de las razones económicas, en particular la devaluación del peso y la pronunciada suba del dólar blue, el exchange líder argentino Ripio anunció una gran asociación con Circle para potenciar el uso de la USD Coin específicamente en Argentina.

El pasado jueves, la cotización del dólar blue escaló hacia los 190 pesos con una suba de 7 pesos en un solo día. Con el movimiento la brecha cambiaria se ensanchó hacia 143% y crecieron los mismos miedos en las demás cotizaciones, como el CCL que trepó hasta 181 y el dólar ahorro que roza los 140 con 138 pesos por unidad específicamente. El movimiento fue seguido de cerca en la plataforma de intercambio SatoshiTango, cuya cotización sugiere ser la primera en alcanzar los 200 pesos para la compra de dicha stablecoin en Argentina.