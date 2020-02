Estas son las mejores Fintech a tener tener en cuenta a la hora de invertir tu dinero

Desde hace algunos años, el sector fintech experimenta un crecimiento exponencial y, en ese contexto, muchos bancos tradicionales alzaron la voz para exigir una regulación más estricta quizá por temor a que muchos de sus clientes decidieran abandonar sus filas.

¿Cuál es el origen de esta preocupación? Básicamente porque las fintech basan su fortaleza en la tecnología aplicada a ofrecer respuestas a los usuarios de productos financieros de forma inmediata.

Fintech es una palabra que surge de la unión de los términos Finance y Technology (en español, tecnología financiera). Son firmas que ofrecen a sus clientes productos y servicios financieros innovadores, mediante la utilización de las tecnologías de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S).

Por tal motivo, la revista Forbes, una de las publicaciones de economía y finanzas más prestigiosas del planeta, elaboró un ranking de fintech llamado Fintech 50 de 2020 a tener en cuenta.

El ranking incluye a nuevas empresas de finanzas personales, que este año reflejan el auge de los bancos digitales y las áreas de crecimiento del comportamiento financiero del consumidor.

El ranking Forbes Fintech 50

Acorns (Tiene su oficina central en Irvine, CA)

La aplicación de resumen original, por US$ 1 al mes, Acorns mueve centavos adicionales de sus compras con tarjeta de crédito y débito a carteras de inversión de ETF.

Por US$ 2 al mes, Bellotas agrega una IRA. En tanto, por US$ 3 al mes, agrega IRA, cheques y tarjeta de débito.

Consiguió una financiación de US$ 257 millones de parte de Paypal, NBCUniversal, BlackRock y otros. En ese sentido, su última valoración fue por US$ 860 millones.

Posee más de 6,8 millones de usuarios (frente a 4,6 millones del año anterior), incluido 1 millón con IRA

Sus cofundadores son Walter Cruttenden y Jeff Cruttenden, padre e hijo, respectivamente.

Su CEO es Noah Kerner, de 42 años, y fue cofundador de la agencia creativa milenaria Noise. Previamente, también hizo una temporada como director de estrategia y marketing en WeWork.

Affirm (cuenta con su oficina central en San Francisco)

Ofrece a los consumidores préstamos instantáneos de punto de venta con tasa fija cuando realizan el pago en línea en los comercios participantes.

Los préstamos generalmente duran entre tres, seis o 12 meses, sin comisiones y una tasa porcentual anual que oscila entre el 10% y el 30%, según el puntaje de crédito del prestatario y otros datos.

En octubre pasado, lanzó su aplicación móvil que permite a los usuarios precalificar para el financiamiento de Affirm y luego comprar en cualquier lugar.

Contó con una financiación de US$ 800 millones por parte de Founders Fund, GIC, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners, Spark Capital, Thrive Capital y otros. En su última valoración obtuvo US$ 2.900 millones.

Consiguió la suscripción de más de 4,000 comerciantes, incluidos Casper, Expedia, The RealReal, Walmart y Wayfair, y generó US$ 4.000 millones en préstamos en 2019

Su cofundador y CEO es Max Levchin, de 44, también cofundador de PayPal y expresidente de Yelp.

Chime (tiene su oficina central en San Francisco)

Ofrece cuentas corrientes, sin cargo, con la opción de redondear automáticamente las compras y depositar el cambio en cuentas de ahorro.

El banco, solo móvil, ofrece una tarjeta de débito, protección contra sobregiros sin cargo de hasta US$ 100 y acceso a cheques de pago con hasta dos días de anticipación.

Consiguió una financiación de US$ 805 millones de DST Global, General Atlantic, ICONIQ y otros. En su última valoración alcanzó los $ 5.800 millones

En enero de 2020, aprobó la creación de 7 millones de cuentas.

Sus cofundadores son Chris Britt (CEO), de 46, con pasado en Green Dot y Visa; y Ryan King (CTO), de 43.

Credit Karma (su oficina central se encuentra en San Francisco)

El servicio original de monitoreo y calificación crediticia gratuita amplió sus ofertas para incluir la presentación gratuita de impuestos en línea y, más recientemente, cuentas de ahorro de alto rendimiento.

Credit Karma consigue grandes tarifas de referencia para los usuarios que muerden sus recomendaciones para tarjetas de crédito, préstamos personales, para el hogar, y para automóviles o seguros de vehículos.

Obtuvo una financiación de US$ 869 millones de Silver Lake, CapitalG, Tiger Global Management, y otros. Su última valoración fue por US$ 4.000 millones.

Cuenta con más de 100 millones de usuarios en los EE.UU., Canadá y el Reino Unido.

Sus cofundadores son Ken Lin (CEO), de 44; Nichole Mostaza (CRO), de 47; y Ryan Graciano (CTO), de 38. El trío de ejecutivos comenzó a trabajar juntos en 2007, desde ciudades separadas.

Dave (Posee su oficina central en Los Angeles)

Con su mascota de oso de dibujos animados y su discurso "Banca para humanos", la aplicación de US$ 1 al mes ofrece a los usuarios cuentas corrientes sin mínimos ni cargos por sobregiro.

Además, brinda presupuesto automatizado; adelantos en efectivo de hasta $ 100; y la capacidad de aumentar sus puntajes de crédito a través de informes de alquileres y pagos de servicios públicos a las agencias de crédito.

Contó con un financiamiento de US$ 76 millones de la Sección 32, Mark Cuban, Norwest Venture Partners, y otros. En su última valoración alcanzó los US$ 1.200 millones.

Posee más de 5 millones de usuarios e ingresos estimados para 2019 de US$ 90 millones.

Sus cofundadores son Jason Wilk (CEO), de 34; Paras Chitrakar (CTO), de 40; y John Wolanin (Director de diseño), de 37.

Lively (Cuenta con su oficina central en San Francisco)

La plataforma digital de cuentas de ahorro para la salud ofrece a los trabajadores acceso a una inversión gratuita (a través de TD Ameritrade) del dinero que ahorraron libre de impuestos para futuros costos médicos.

Los empleadores pagan US$ 2.95 por trabajador al mes. Lively planea agregar cuentas de ahorro flexibles a fines de 2020.

Contó con un financiamiento de US$ 42 millones de Costanoa Ventures, Point Judith Capital, Y Combinator, y otros. Su última valoración fue por US$ 112 millones.

Actualmente, sus usuarios poseen casi US$ 200 millones en cuentas, el doble que hace un año.

Sus cofundadores son Alex Cyriac (CEO), de 37; y Shobin Uralil (Director de Operaciones), de 37. Ambos son amigos de la infancia.

MoneyLion (tiene su oficina central está en Nueva York)

El banco digital dirigido a familias con ingresos de US$ 50.000 proporciona cheques gratuitos, tarjetas de débito, anticipos de cheques de pago (con depósito directo) y carteras administradas de ETF.

La membresía paga (actualmente US$ 19.99 al mes) agrega programas de lealtad de devolución de efectivo, acceso gratuito a puntajes de crédito y préstamos diseñados para aumentar los puntajes de crédito de los usuarios.

Contó con una financiación de US$ 207 millones de Edison Partners, Greenspring Associates, Fintech Collective. Su última valoración fue por US$ 630 millones.

Ya posee más de 6 millones de usuarios y sus cofundadores son Dee Choubey (CEO), de 38, ex banquero de inversiones de Wall Street; Pratyush Tiwari (CIO), de 43; y Chee Mun Foong (CTO), de 42.

Nova Credit (posee su oficina central está en San Francisco)

Obtiene información del informe de crédito de oc o países y produce un número estandarizado de “Pasaporte de crédito” (similar a un puntaje de crédito FICO de EE. UU.) que permite a los recién llegados a los EE.UU. calificar para préstamos y alquileres de apartamentos en función de los registros de su país de origen.

Contó con un financiamiento de US$ 65 millones. El año pasado anunció una asociación de primera clase con American Express que permite que los inmigrantes de Australia, Canadá, India, México y el Reino Unido sean aprobados instantáneamente para una tarjeta Amex de EE.UU.

Sus cofundadores son Misha Esipov (CEO), de 32; Nicky Goulimis (COO), de 31; Loek Janssen (asesor de ciencia de datos), de 30. Los tres se conocieron mientras estudiaban en Stanford.

Propel (tiene su oficina central en Nueva York)

Su aplicación móvil Fresh EBT permite a los destinatarios de cupones de alimentos verificar sus saldos sin tener que llamar a un número 800.

También permite recortar electrónicamente cupones de tiendas, buscar ofertas de trabajo y conectarse a servicios sociales.

Según un estudio de caso de Harvard Business School, los usuarios de la aplicación estiraban sus cupones de alimentos un día más cada mes.

Obtuvo un financiamiento de US$ 18 millones de Andreessen Horowitz, Nyca Partners, Kleiner Perkins, Serena Williams, Kevin Durant, y otros. En su última valoración alcanzó los US$ 55 millones. El año pasado duplicó sus usuarios a dos millones.

Su fundador y CEO es Jimmy Chen, de 32, quien dejó un cómodo trabajo como gerente de producto en Facebook para comenzar Propel.

Tala (posee su oficina central en Santa Mónica, CA)

Otorga préstamos que oscilan entre los US$ 10 y los US$ 500 a clientes del mundo en desarrollo con poco o ningún historial formal de préstamos, utilizando sus datos de teléfonos inteligentes para juzgar el riesgo. (Los solicitantes que pagan las facturas de servicios públicos a tiempo y llaman a sus madres regularmente son más confiables).

Obtuvo un financiamiento de US$ 200 millones de RPS Ventures, IVP, Revolution Growth, y otros. En su última valoración alcanzó los US$ 800 millones.

Otorgó más de US$ 1.000 millones en préstamos a 4 millones de clientes. Ya es rentable en Kenia y Filipinas. Además, Tala crece de forma rápida en Tanzania, México e India.

Su fundador y CEO es Shivani Siroya, de 37, quien fundó Tala después de estudiar el impacto del microcrédito en África subsahariana y occidental para la ONU.

Tally (posee su oficina central en San Francisco)

La aplicación de pago y consolidación de deudas de tarjetas de crédito extiende una línea de crédito (a una tasa de interés inferior a la de la tarjeta de crédito) a los clientes y aplica su pago mensual a sus deudas de tarjetas de crédito existentes, evitando cargos por pagos atrasados y pagando primero los saldos de tasas de interés más altas.

Obtuvo una financiación de US$ 92 millones de Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, Shasta Ventures, y otros. En su última valoración obtuvo US$ 285 millones.

Cuenta con una tasa de retención del 99% para los usuarios; aumento de los ingresos cuatro veces en el último año

Sus cofundadores son Jason Brown (CEO), de 40; Jasper Platz (miembro de la Junta), de 40. Ambos fueron compañeros de clase de MBA en la Universidad de Chicago, Booth, cofundaron por primera vez una compañía de finanzas solares en 2009, que luego fue adquirida

Upstart (su oficina central se encuentra en San Mateo, CA)

La plataforma de préstamos en línea utiliza inteligencia artificial y datos alternativos, como el historial de educación y empleo, así como la puntuación de crédito convencional y la información de ingresos, para suscribir préstamos personales.

La firma remarca que el 70% de sus orígenes están totalmente automatizados y que su enfoque le permite mantener bajas las pérdidas mientras presta a aquellos con puntajes de crédito mediocres.

Obtuvo una financiación de $ 165 millones de Google Ventures, Third Point, Khosla Ventures, First Round Capital, y otros. En su última valoración alcanzó los US$ 750 millones.

Desde su fundación en 2012, la plataforma generó más de US$ 6.000 millones en préstamos a más de 400.000 prestatarios, financiados por cinco prohibiciones de socios

Sus cofundadores son Dave Girouard (CEO), de 53, anteriormente presidente de Google Enterprise; Paul Gu (jefe de producto), de 29; y Anna M. Consejero (jefe de operaciones), de 39.