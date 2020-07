Estas son las 20 empresas tecnológicas más valiosas de 2020: cuáles son los puestos que más piden y sus sueldos

La empresa de datos y consultora Kantar realizó un informe para presentar las empresas tecnológicas más valiosas de 2020. Apple es la primera compañía en el ranking superando a Microsoft y a Google, que ocupan el segundo y tercer puesto. Baidu se posiciona en el último puesto junto a Xiaomi y Dell Technologies.

Los dispositivos y servicios portátiles de Apple fueron los que más ganancias por ingresos generaron. Microsoft superó a Google a partir de un cambio estratégico en los servicios basados en suscripción y el crecimiento en su sistema workplace. Google vale US$ 323.600 millones y en este último tiempo hizo énfasis en la Inteligencia Artificial y los datos personales. Le siguen Tencent, el gigante chino de servicios de internet valuado en US$ 151 millones y Facebook valuada por US$ 147.2 millones. Estas son las cinco marcas tecnológicas destacadas según el ranking BrandZ 2020.

Facebook comenzó una integración de WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger para establecer mejoras en la protección de la privacidad. La actualización permitiría a las personas sostener conversaciones en ambas aplicaciones al mismo tiempo. En 2019, Mark Zuckerberg anunció su plan integración de Facebook, Instagram y WhatsApp (solo) en temas de mensajería. WhatsApp utiliza chats directos cifrados a extremo a extremo mientras que Messenger utiliza almacenamiento en la nube para recopilar los chats.

“Las marcas tecnológicas demostraron ser muy resistentes y mejoraron en ingresos y ganancias más rápidamente que la mayoría de las otras categorías en el escenario de pandemia”, explica Martín Schijvarg, account director y responsable del ranking en Kantar Argentina. El ranking destaca a Amazon por ser la marca más valiosa del mundo. Creció 32% en 2020 y está valuada en US$ 415.9 millones.

Grandes empresas como IBM, Oracle, SAP y Cisco continuaron desarrollando servicios en la nube. Mientras que marcas como Adobe y Salesforce reforzaron sus credenciales creativas y de CRM. Las empresas que forman parte de este ranking tuvieron una estrategia de expansión basada en la innovación y en la creatividad.

Estos son los salarios promedios de las empresas elegidas por Kantar

Apple

La compañía de tecnología le dio un giro inteligente a todos sus productos. Ahora, estarán más unidos que nunca en la nueva actualización del iOS 14. Además, Apple TV+ llevó a la marca a un nuevo plano con nuevos competidores como Netflix y Amazon Prime. La compañía también anunció que desarrollarán sus propios procesadores para computadoras Mac, marcando un cambio gigante en la estrategia de la compañía. El anuncio más importante fue este último: la compañía desarrollará sus propios procesadores y abandonará el uso de procesadores Intel. Estos nuevos procesadores se llamarán “Apple Silicon”.

Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, el trabajo con el sueldo más bajo en Apple representa US$ 20 mil anuales. Un manager de finanzas en la compañía gana US$169 mil al año. Un ingeniero en software gana alrededor de US$ 155 mil al año.

Microsoft

Este año, Microsoft tuvo éxito con Office365 y Microsoft Teams ya que permitieron continuar el business as usual durante el aislamiento. La valuación de la empresa aumentó en un 30%.

Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, un ingeniero en software en Microsoft gana alrededor de US$182 mil al año. Un desarrollador de software supera ese sueldo con US$ 188 mil anuales. Una persona asociada a ventas empieza con un salario de US$ 14 por hora.

Google

La valuación de Google aumentó un 5% y se transformó en la marca más valiosa del Top 100 general. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, un ingeniero en software en Google gana más de $135 mil dólares al año. Un representante de ventas de la empresa gana un salario de US$ 34 mil a US$ 43 mil al año.

Tencent

El gigante chino aumentó su valor de marca en un 15% en 2020 y está en el cuarto puesto del ranking. Un diseñador de videojuegos gana alrededor de $76 mil dólares al año en la empresa. Un ingeniero en software le pagan US$ 41 la hora.

Facebook

Facebook ocupa el quinto puesto y el valor de empresa cayó un -7%. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, un desarrollador de software en la empresa gana más de US$194 mil mientras que un manager gana US$176 mil al año. Un analista tiene un sueldo de US$ 83 mil al año en Facebook.

IBM

El valor de marca de IBM se alteró y cayó en un 3%. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, un consultor SAP gana US$ 88 mil al año en IBM. Un agente de marketing tiene un sueldo de más de US$ 43 mil al año. Un HR Business Partner tiene un sueldo que supera los US$ 200 mil al año.

SAP

La marca SAP ocupa el séptimo puesto del ranking y su valor no se vio alterado este año. El año pasado ocupó el mismo puesto. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, un desarrollador senior supera US$ 119 mil. En cambio, un desarrollador gana US$ 100 mil. El personal Data Entry en SAP gana US$29.95 la hora y los asistentes ganan US$ 20 por hora.

Instagram

Instagram se valorizó en un 47%. El año pasado ocupó el puesto 12 y este año ocupa el octavo puesto. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, el salario promedio en Instagram es de US$ 150 mil. Buscan ingenieros en software y desarrolladores móviles.

Accenture

La empresa se revalorizó en un 6% y su valor de marca es de US$ 41,4 millones. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, un programador supera los US$ 77 mil al año. Un auxiliar administrativo gana alrededor de US$83 mil al año mientras que el personal de finanzas gana alrededor de US$ 50 mil.

Intel

La empresa vale US$ 37,2 millones y se revalorizó en un 17%. Bajó un puesto a diferencia del ranking de 2019. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, un ingeniero en hardware gana más de US$ 119 mil al año. En su mayoría, buscan ingenieros mecánicos, de hardware, de software, entre otros y técnicos.

Adobe

La empresa Adobe paga a un empleado administrativo $100 al día. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, un ingeniero en software en Adobe supera los US$ 142 mil al año. El personal data scientist gana alrededor de US$ 169 mil. Los empleados de marketing ganan US$ 45 mil por año.

Samsung

Samsung revalorizó su empresa en un 7% más a diferencia del año pasado. La empresa vale US$32.5 millones y ocupa el puesto número 12 en el ranking. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, un asociado en ventas de Samsung gana más de US$ 158 mil. Un ingeniero en software supera los US$181 millones. La empresa busca desarrolladores e ingenieros de software y Android.

Salesforce

La empresa de CRM hace especial énfasis en el personal de software. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, desarrolladores de software e ingenieros en software superan los US$ 130 mil anuales.

LinkedIn

La plataforma de búsqueda de empleos aumentó su valor en un 31% a diferencia del año pasado y subió tres puestos. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, ingenieros en software oscilan entre los US$ 150 mil a US$ 170 mil. Hacen también especial énfasis en ingenieros de datos: les pagan desde US$ 100 mil al año hasta US$ 150 mil.

Huawei

Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, la escala promedio de salarios en Huawei es de US$ 120 mil al año a US$ 207 mil: esto gana un arquitecto de software senior y un ingeniero en software en la empresa. Un empleado de ciberseguridad gana alrededor de US$92 mil al año.

Oracle

Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, la empresa de tecnología busca desarrolladores e ingenieros. También buscan técnicos y consultores: su salario supera los US$ 140 mil. Un representante de ventas gana US$ 75 mil al año.

Cisco

La empresa Cisco cayó un 9% a comparación del año pasado. Está valuada en US$ 26,2 millones. Un ingeniero en software supera los US$ 130 mil anuales. Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, buscan ingenieros IT y desarrolladores. Como también técnicos y especialistas en seguridad IT. Estos últimos ganan US$ 112 mil.

Dell Technologies

Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, los empleos más populares de la empresa tecnológica son ingenieros en software (US$ 155 mil al año), analista de grandes cuentas (US$ 146 mil al año), gestores de proyectos (US$113 mil al año) y representantes de ventas internas (US$62 mil al año).

Baidu

Según el sitio de relevamiento de salarios Indeed, la empresa paga a gerentes alrededor de US$ 68 mil al año. Los ingenieros superan los US$ 130 mil al año mientras que un técnico gana US$ 71 mil al año.